株で爆損の水谷隼、意見求める 日経平均株価が暴落で「買い時なのか売り時なのか」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が30日、自身のXを更新。本日、日経平均株価が一時2800円以上も値下がりしたことを受け、現在の相場について語った。
【画像】気になる！ケタ違いの金額…水谷隼の持ち株の含み損
定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万円（−3.57％）」「マイナス63万円（−1.02％）」と表示されており、ケタ違いの含み損を抱えていた。
そんな中での日経平均株価が暴落し、「素人の自分には今の日本株が安いのか高いのか、買い時なのか売り時なのか分からないから、とにかく無慈悲な世界ということだけ意識してポジション整理してる…」と告白。あわせてXのアンケート機能を使って「今は買うべき」「今は売るべき」「様子見」とファンに意見を求めた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの金額…水谷隼の持ち株の含み損
定期的に株やFX取引について報告している水谷は先日、「いつ買うかじゃない、何を買うかだ…だからロング嫌なんだよ」と株の取引画面のスクショを投稿。スクショを見てみると銘柄は不明だが「マイナス387万円（-6.01％）」「プラス53万円（＋1.33％）」「マイナス124万円（−3.57％）」「マイナス63万円（−1.02％）」と表示されており、ケタ違いの含み損を抱えていた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。