『アギトー超能力戦争ー』くっきー！出演 アク強めな蕎麦屋の店主役に ゆうちゃみのクランクインの緊張解く
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』が4月29日に全国公開となる。お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が出演することが解禁となった。
【動画】『アギトー超能力戦争ー』本予告 氷川誠が仮面ライダーG7に
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』で要は警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
くっきー！は、ゆうちゃみ演じる葵るり子が通う蕎麦屋の店主として出演。芸人としての人気・実績はもちろん、これまでも映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』（2023）や、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025）といった話題作で、役者としても唯一無二の存在感を放ってきた。公開された場面カットには、クセの強そうな表情を浮かべ、蕎麦屋の店主の格好をしたくっきー！が客の前に立つ姿が映し出されおり、個性的なキャラクターぶりがひしひしと伝わってくる。本作のプロデューサー・吉川史樹氏は、その様子を「抜群に仕上がっていました」と絶賛。またゆうちゃみとのシーンについて「ゆうちゃみさんは蕎麦屋がクランクインでガチガチに緊張していましたが、くっきー！さんとの雑談を通してかなりリラックスできたようでした」と、撮影現場におけるくっきー！の面倒見の良さや、紳士的な一面を明かした。
本シーンはゆうちゃみ演じる葵るり子にとって重要なシーンとなっているようだが、くっきー！演じる蕎麦屋の店主とどのような関わりを繰り広げるのか。短い出演シーンながらも、絶大なインパクトを予感させる仕上がりに、期待が高まる。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
【動画】『アギトー超能力戦争ー』本予告 氷川誠が仮面ライダーG7に
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
くっきー！は、ゆうちゃみ演じる葵るり子が通う蕎麦屋の店主として出演。芸人としての人気・実績はもちろん、これまでも映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』（2023）や、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025）といった話題作で、役者としても唯一無二の存在感を放ってきた。公開された場面カットには、クセの強そうな表情を浮かべ、蕎麦屋の店主の格好をしたくっきー！が客の前に立つ姿が映し出されおり、個性的なキャラクターぶりがひしひしと伝わってくる。本作のプロデューサー・吉川史樹氏は、その様子を「抜群に仕上がっていました」と絶賛。またゆうちゃみとのシーンについて「ゆうちゃみさんは蕎麦屋がクランクインでガチガチに緊張していましたが、くっきー！さんとの雑談を通してかなりリラックスできたようでした」と、撮影現場におけるくっきー！の面倒見の良さや、紳士的な一面を明かした。
本シーンはゆうちゃみ演じる葵るり子にとって重要なシーンとなっているようだが、くっきー！演じる蕎麦屋の店主とどのような関わりを繰り広げるのか。短い出演シーンながらも、絶大なインパクトを予感させる仕上がりに、期待が高まる。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。