ポーズが変身を呼び覚ます！ プレミアムバンダイ「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」
記事ポイント1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』変身ベルト「サンライザー」が復刻リメイク版として登場当時の2商品のギミックを1つに統合し、変身ポーズ認識・発光・回転・音声を完全搭載プレミアムバンダイにて22,000円（税込）で予約受付中、2026年9月お届け予定
1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』の変身ベルト「サンライザー」が、「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」として復刻リメイク版で登場します。
当時発売された2つの変身ベルト玩具のギミックを1つに統合し、変身ポーズ認識・発光・回転・音声など多彩な機能が楽しめます。
プレミアムバンダイにて2026年3月26日より予約受付が始まっています。
プレミアムバンダイ「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」
商品名：アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー価格：22,000円（税込）※送料・手数料別途予約期間：2026年3月26日（木）16時〜2026年5月14日（木）23時予定お届け：2026年9月予定販売：プレミアムバンダイ限定対象年齢：3才以上
「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」は、1988年放送の特撮ドラマ『仮面ライダーBLACK RX』に登場する変身ベルト「サンライザー」を復刻リメイクしたなりきり玩具です。
番組放送当時に発売された「アクションコントロール DXライダー変身ベルト」と「仮面ライダーBLACK RX 光る変身ベルト」の2つの玩具ギミックが、1商品に統合されています。
変身ポーズ認識・発光・回転を完全搭載
本商品には「アクションコントロール版」の左右の円の回転発光機能と、「光る変身ベルト版」の内部メカ発光機能の両方が搭載されています。
暗がりで発光させることで、劇中変身シーンのイメージを再現できます。
さらに目玉ギミックである変身ポーズ認識機能も搭載されており、付属の「リストビット」を左手首に装着して変身ポーズをとるだけでベルトが反応します。
変身音とLEDの発光・回転が発動し、変身後に左手をベルトの前へ移動させると「リボルケイン」関連の音声も楽しめます。
ベルト天面のボタンを操作することで「RXキック音」「変身解除音」などの効果音も発動できます。
「ロボライダー」「バイオライダー」へのフォームチェンジ機能も搭載されており、それぞれ固有の音声が楽しめます。
セット内容はサンライザー本体と「リストビット」の2点で、胴回りサイズは約49cm〜65cmに対応しています。
変身ポーズで劇中の体験を全身で再現できる、復刻版ならではのプレイバリューが詰まった商品となっています。
「リストビット」と連動した変身ポーズ認識・発光・回転・フォームチェンジ音声が1つに集約されており、当時を知るファンから新世代のライダーファンまで楽しめる内容です。
予約は2026年5月14日（木）23時まで受け付けており、2026年9月のお届けが予定されています。
アクションコントロール DX変身ベルト サンライザーの紹介でした。
よくある質問
Q. 予約期間とお届け時期はいつですか？
A. 予約は2026年3月26日（木）16時から2026年5月14日（木）23時まで受け付けています。
商品のお届けは2026年9月が予定されています。
プレミアムバンダイ限定販売のため、準備数に達した場合は販売が終了することがあります。
Q. 変身ポーズ認識機能はどのように使いますか？
A. 付属の「リストビット」を左手首に装着し、変身ポーズをとることでベルトが反応します。
変身音とLEDの発光・回転が発動し、その後に左手をベルトの前へ移動させると「リボルケイン」関連の音声も楽しめます。
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