【ダーウィン事変】第13話「WILL」あらすじ＆先行カット公開！
2026年1月6日（火）より毎週火曜24：00よりテレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』、第13話の先行カットとあらすじが到着！
原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている『ダーウィン事変』。
本作では、人間とチンパンジーの間に生まれた、高い知能と人間以上の身体能力を持つ「ヒューマンジー」チャーリーを主人公に、ヒトの抱える問題が描き出されていく。
TVアニメ『ダーウィン事変』第13話のあらすじはこちら。
＜第13話「WILL」＞
チャーリーら3人は地元のスーパーへ買い出しに行く。
偏見の目で見られながらもチャーリーは子供と交流を行い、「友達になろう」と歩み寄る。
国内ではALAによる凄惨な事件が続いており、そんな中で、チャーリーの出生母、エヴァが危篤との連絡が入る。
チャーリーの出自の秘密とは？ ALAが隠していた真の目的とは──
☆第13話先行カットをすべてチェック！（写真6点）＞＞＞
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている『ダーウィン事変』。
本作では、人間とチンパンジーの間に生まれた、高い知能と人間以上の身体能力を持つ「ヒューマンジー」チャーリーを主人公に、ヒトの抱える問題が描き出されていく。
＜第13話「WILL」＞
チャーリーら3人は地元のスーパーへ買い出しに行く。
偏見の目で見られながらもチャーリーは子供と交流を行い、「友達になろう」と歩み寄る。
国内ではALAによる凄惨な事件が続いており、そんな中で、チャーリーの出生母、エヴァが危篤との連絡が入る。
チャーリーの出自の秘密とは？ ALAが隠していた真の目的とは──
☆第13話先行カットをすべてチェック！（写真6点）＞＞＞
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
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