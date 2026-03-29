友達に彼氏を否定されたときのオトナな切り返し９パターン
クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約２７００名の女性にアンケートを行ったところ、約半数が「友達と絶交したことがある」と答えました。絶交の理由には「彼氏にダメ出しをされた」などの恋愛がらみが目立ちますが、切り返し方によっては絶交せずにすんだかもしれません。そこで今回は、女性の生声を参考にしつつ「友達に彼氏を否定されたときのオトナな切り返し」を考えてみました。
【１】「完ぺきな人間なんていないしね」と誰にでも欠点があると開き直る
「『あんたは悪いところないのか』ということ」（２０代女性）というように、友達が自分を棚に上げていることに気づかせるのもいいかもしれません。「私たちも含めてだけど…」と一言添えれば、お互い様であることが伝わるでしょう。
【２】「男性のタイプがかぶらないから友達でいられるね」と好みの違いを強調する
「友達を大切に思っていることが伝われば悪いことは言えないはず」（２０代女性）というように、友情とからめた切り返しをすれば、悪口をやめてくれるでしょう。「ちなみにあなたはどんな人が好み？」と尋ねれば、自然に話題を変えることもできそうです。
【３】「ダメなところがかわいいんだよ」と否定されたところがむしろ好きだと言う
「もう言い返しようがないでしょ」（２０代女性）というように、ダメ出しされたポイントがまさに好きであると伝えれば、そこで話を終えることができそうです。反論されたら「『好き』に理由はいらないでしょ」と笑顔で切り捨ててもいいかもしれません。
【４】「今、男前に変えているところだから」と彼氏を改造中であると打ち明ける
「大目に見てよってこと」（３０代女性）というように、彼氏は発展途上だと言えば、友達も「今ダメ出ししても意味がないと」思ってくれそうです。「付き合ってから８ｋｇ痩せた」など、彼氏の成長の過程を説明できるとよりよいでしょう。
【５】「そうだね。ところでそっちこそカレとうまくいってる？」と質問で返す
「自分の身を振り返ってほしい…」（２０代女性）というように、人を否定する資格があるかどうか、暗に問うのもいいかもしれません。角が立たないように、つとめて笑顔で質問するといいでしょう。
【６】「それでも好きだし、毎日楽しいよ」とそれとなく幸せをアピールする
「友達の幸福にケチつけないでしょ」（２０代女性）というように、彼氏がどうあれ本人がお満足しているとわかれば、ケチをつけられずにすみそうです。「この前も映画に行って…」などと、嫌みがない程度に幸せエピソードを紹介してもいいかもしれません。
【７】「ああ見えて、いいところもあるんだよ」と彼氏をかばう
「彼の人柄を表す『とっておきエピソード』を紹介」（１０代女性）というように、友達も納得するような「彼氏のいいところ」を紹介してもよさそうです。「人命救助で表彰された」など第三者も認める内容であれば友達も口をつぐむでしょう。
【８】「趣味悪いってよく言われるんだよね」とダメ出しに慣れていることを認める
「言い争いを避けるため、ひとまず自分のせいにしておく」（２０代女性）というように、自分の悪趣味が原因だと言えば、ダメ出し相手を彼から自分へと変更できそうです。さらに「その話はやめよ」とウンザリした様子で伝えれば、それ以上ツッこまれないでしょう。
【９】「よく言われる（笑）」と満面の笑顔で受け入れる
「言っても無駄だと思うでしょ」（２０代女性）というように、無邪気な笑みで返せば、ダメ出しに意味がないことを悟ってもらえるでしょう。心の中ではイラッとしても、あたかも彼氏を褒められたような態度を貫くといいかもしれません。
ほかにはどんな「友達に彼氏を否定されたときのオトナな切り返し」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
「『あんたは悪いところないのか』ということ」（２０代女性）というように、友達が自分を棚に上げていることに気づかせるのもいいかもしれません。「私たちも含めてだけど…」と一言添えれば、お互い様であることが伝わるでしょう。
【２】「男性のタイプがかぶらないから友達でいられるね」と好みの違いを強調する
「友達を大切に思っていることが伝われば悪いことは言えないはず」（２０代女性）というように、友情とからめた切り返しをすれば、悪口をやめてくれるでしょう。「ちなみにあなたはどんな人が好み？」と尋ねれば、自然に話題を変えることもできそうです。
【３】「ダメなところがかわいいんだよ」と否定されたところがむしろ好きだと言う
「もう言い返しようがないでしょ」（２０代女性）というように、ダメ出しされたポイントがまさに好きであると伝えれば、そこで話を終えることができそうです。反論されたら「『好き』に理由はいらないでしょ」と笑顔で切り捨ててもいいかもしれません。
【４】「今、男前に変えているところだから」と彼氏を改造中であると打ち明ける
「大目に見てよってこと」（３０代女性）というように、彼氏は発展途上だと言えば、友達も「今ダメ出ししても意味がないと」思ってくれそうです。「付き合ってから８ｋｇ痩せた」など、彼氏の成長の過程を説明できるとよりよいでしょう。
【５】「そうだね。ところでそっちこそカレとうまくいってる？」と質問で返す
「自分の身を振り返ってほしい…」（２０代女性）というように、人を否定する資格があるかどうか、暗に問うのもいいかもしれません。角が立たないように、つとめて笑顔で質問するといいでしょう。
【６】「それでも好きだし、毎日楽しいよ」とそれとなく幸せをアピールする
「友達の幸福にケチつけないでしょ」（２０代女性）というように、彼氏がどうあれ本人がお満足しているとわかれば、ケチをつけられずにすみそうです。「この前も映画に行って…」などと、嫌みがない程度に幸せエピソードを紹介してもいいかもしれません。
【７】「ああ見えて、いいところもあるんだよ」と彼氏をかばう
「彼の人柄を表す『とっておきエピソード』を紹介」（１０代女性）というように、友達も納得するような「彼氏のいいところ」を紹介してもよさそうです。「人命救助で表彰された」など第三者も認める内容であれば友達も口をつぐむでしょう。
【８】「趣味悪いってよく言われるんだよね」とダメ出しに慣れていることを認める
「言い争いを避けるため、ひとまず自分のせいにしておく」（２０代女性）というように、自分の悪趣味が原因だと言えば、ダメ出し相手を彼から自分へと変更できそうです。さらに「その話はやめよ」とウンザリした様子で伝えれば、それ以上ツッこまれないでしょう。
【９】「よく言われる（笑）」と満面の笑顔で受け入れる
「言っても無駄だと思うでしょ」（２０代女性）というように、無邪気な笑みで返せば、ダメ出しに意味がないことを悟ってもらえるでしょう。心の中ではイラッとしても、あたかも彼氏を褒められたような態度を貫くといいかもしれません。
ほかにはどんな「友達に彼氏を否定されたときのオトナな切り返し」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）