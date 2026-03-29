【ゴジュウジャー補ジュウ計画】本日完結！ 「第50（ゴジュウ）話補ジュウ計画」配信
本日3月29日（日）に配信の『第50（ゴジュウ）話補ジュウ計画「さようなら、ナンバーワン会議室」』でついに完結となる。テレビシリーズでは放送されなかった第50話の補ジュウとは一体！？
＞＞＞ゴジュウジャー補ジュウ計画場面カットをチェック！（写真18点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編を「補ジュウ（充）」するTTFCオリジナル
のスピンオフミニドラマシリーズとして、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信スタート
した『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』。
テレビシリーズが放送終了した後は『ナンバーワン会議室』に名称を改め、放送期間中に補ジュウできなかった未補ジュウ回を毎週配信してきた。
そんな『ゴジュウジャー補ジュウ計画』が、本日3月29日（日）に配信の『第50（ゴジュウ）話補ジ
ュウ計画「さようなら、ナンバーワン会議室」』でついに完結。
半世紀に渡る歴史を刻んだスーパー戦隊シリーズの一旦の締めくくりとして注目された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を、果敢に補ジュウし続けてきた『ゴジュウジャー補ジュウ計画』の最終回をお見逃しなく。
TTFCでは『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ全話、『ゴジュウジャー補ジュウ計
画』全話を会員見放題配信中だ。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
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『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編を「補ジュウ（充）」するTTFCオリジナル
のスピンオフミニドラマシリーズとして、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信スタート
した『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』。
テレビシリーズが放送終了した後は『ナンバーワン会議室』に名称を改め、放送期間中に補ジュウできなかった未補ジュウ回を毎週配信してきた。
ュウ計画「さようなら、ナンバーワン会議室」』でついに完結。
半世紀に渡る歴史を刻んだスーパー戦隊シリーズの一旦の締めくくりとして注目された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を、果敢に補ジュウし続けてきた『ゴジュウジャー補ジュウ計画』の最終回をお見逃しなく。
TTFCでは『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ全話、『ゴジュウジャー補ジュウ計
画』全話を会員見放題配信中だ。
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