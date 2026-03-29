3歳児の“駐車場”を壊さない　猫たちのやさしい気遣いが話題

とあるおうちで暮らす猫ちゃんたちにとって、ソファの上は歩きなれたお散歩コース。しかしときどき、3歳の人間の男の子が、そこにおもちゃの車を並べて駐車場にしてしまいます。

そんなとき、猫ちゃんたちはどうするのでしょうか。彼らの“気遣い”がXで話題を集めています。

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このほど飼い主さんがXに投稿したのは、背もたれや肘掛けにおもちゃの車が並び、駐車場さながらの状態になったソファを写した1枚。3歳の息子さんが並べ、2時間ほど放置していたものだそう。

写真には7匹いる猫ちゃんのうちの1匹であるすきやきちゃんの姿も。すきやきちゃんはまさにお散歩途中という様子で、四肢を器用に動かして車たちを跨いでいます。

車の置き方は写真で見てもとても不安定で、ほんの少し揺らしたりぶつかったりしただけで落ちてしまいそう。

しかし投稿に「3歳児に気を遣って、車を落とさないように通ってあげる」というコメントが添えられている通り、すきやきちゃんは何事もなく通り抜けたのだとか。

かなり慎重に車の間を抜けているように見えるすきやきちゃんですが、飼い主さんによると「当たり前のようにすいすい通り抜けていった」とのこと。慎重さの”し”の字もない滑らかな移動に、思わず笑ってしまったそうです。

およそ2週間に1度のペースで駐車場になるという、飼い主さん宅のソファ。基本的に猫ちゃんたちは避けて通ってくれるそうですが、鬼ごっこをしているときなどは、ぶつかって落としてしまうこともあるようです。

今回の駐車場はその後も猫ちゃんたちが避けて通ってくれたそうで、崩壊することなく存続。最終的にはお子さんが自分で片付け、円満に終了したとのことでした。

すきやきちゃんを含むほかの猫ちゃんの普段の様子については、飼い主さんのYouTubeチャンネル「まつたけ日和」でも公開されています。

＜記事化協力＞

まつたけ さん（@matsutake_cat）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032902.html