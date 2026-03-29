◇卓球ノジマTリーグ女子決勝 神奈川3ー2日本生命（2026年3月28日 東京・代々木第2体育館）

卓球ノジマTリーグ年間王者を決める女子のプレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン2位の神奈川が同1位の日本生命に3―2で勝利し、2季連続3度目の優勝を果たした。1ゲーム先取で決まる最終第5試合までもつれる接戦となり、神奈川の平野美宇（25）が日本生命の早田ひな（25）との主将対決を11―9で制して勝負を決めた。ダブルスの第1試合とシングルスの第2試合で2勝を挙げた神奈川の張本美和（17）がプレーオフMVPに輝いた。

神奈川の平野が最終第5試合での主将対決に勝利し、チームを初の連覇に導いた。バックのレシーブで日本生命の早田のラケットをはじいて勝利を決めると涙。直前のシングルス第4試合で敗れており「自分の負けは自分で責任を取るしかないと思って戦った」と声を震わせた。昨年の世界選手権で2回戦敗退を喫するなど「卓球を続けられるかなという時もあった」という。それでも今季はチーム最多の15勝を挙げ、先頭を走り続けた。4時間超の激闘を制す立役者となり、「まだまだできるかもと自信がついた」と言った。