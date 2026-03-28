『劇場版ごちうさ』は“世界で一番かわいい映画”に!? 佐倉綾音、水瀬いのりらが自信【AJ2026】
『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party＠AJ2026が、3月28日開催の「AnimeJapan 2026」内・REDステージにて行われた。佐倉綾音（ココア役）、水瀬いのり（チノ役）、種田梨沙（リゼ役）、内田真礼（シャロ役）、徳井青空（マヤ役）、村川梨衣（メグ役）、速水奨（タカヒロ役）が登壇し、これまでのシリーズを振り返るとともに、劇場版への期待を語った。
【写真】佐倉綾音、水瀬いのりら『劇場版ごちうさ』ステージ登壇の様子
『ご注文はうさぎですか？』（原作：Koi）は、芳文社「まんがタイムきららMAX」で連載中の人気4コマ作品。喫茶店を舞台にした日常系ストーリーで、これまでにテレビアニメシリーズ3作やOVAが制作され、多くのファンを魅了してきた。昨年開催されたTVアニメ10周年記念スペシャルイベント「ご注文はうさぎですか？ Rabbit House Talk Party 2025」にて、新作アニメが長編劇場作品として制作されることが発表されている。
朝一番のステージにもかかわらず、会場は満員。大歓声に包まれて登場したキャスト陣は、息の合った掛け合いで会場を一気に“ごちうさワールド”へと引き込む。12年来の仲の良さがにじむ軽妙なトークに花が咲き、MCを務める速水が思わずたじろぐ場面も見られた。
トーク中盤には、体調不良のため欠席となった佐藤聡美（千夜役）からのメッセージも紹介。速水が代読を務めると、「佐藤聡美（CV：速水奨）」という“情報量の多い”状況に会場はどよめき。速水は声色を変えながら佐藤になりきり、劇場版への期待を丁寧に届け、観客を沸かせた。
本作はシリーズ初の劇場版作品。上映時間も“しっかり長め”になる予定といい、佐倉は「致死量の“かわいい”を浴びてもらえるのでは」と自信をのぞかせる。タイトルは『劇場版 ご注文はうさぎですか？〜We Are Family!〜』に決定し、キャラクターデザイン・矢野茜による描き下ろしティザービジュアル第2弾も公開。あわせてメインスタッフも発表された。
さらに、橋本裕之総監督と、劇場版の監督を務める天衝からのコメントも紹介。新キャラクターの登場が示唆されたほか、「世界で一番かわいい映画を目指して頑張ります！」という力強いメッセージに、会場からは大きな拍手が送られた。
劇場版を心待ちにしているのは、キャストも同じ。「実写パートが入るのでは？」「『We Are Family!』だから授業参観があるのかも？」といった自由な“妄想トーク”も飛び出し、会場は笑いに包まれた。
このほか、ステージではテレビアニメの名シーンを用いたクイズコーナーも実施。セリフの一部が伏せられた映像をもとに選択肢から正解を選ぶ内容で、キャスト陣は記憶を頼りに奮闘。観客からヒントをもらいながら回答するも、誤答すると観客に“責任転嫁”する一幕もあり、終始大盛り上がりとなった。
『ご注文はうさぎですか？』（原作：Koi）は、芳文社「まんがタイムきららMAX」で連載中の人気4コマ作品。喫茶店を舞台にした日常系ストーリーで、これまでにテレビアニメシリーズ3作やOVAが制作され、多くのファンを魅了してきた。昨年開催されたTVアニメ10周年記念スペシャルイベント「ご注文はうさぎですか？ Rabbit House Talk Party 2025」にて、新作アニメが長編劇場作品として制作されることが発表されている。
朝一番のステージにもかかわらず、会場は満員。大歓声に包まれて登場したキャスト陣は、息の合った掛け合いで会場を一気に“ごちうさワールド”へと引き込む。12年来の仲の良さがにじむ軽妙なトークに花が咲き、MCを務める速水が思わずたじろぐ場面も見られた。
トーク中盤には、体調不良のため欠席となった佐藤聡美（千夜役）からのメッセージも紹介。速水が代読を務めると、「佐藤聡美（CV：速水奨）」という“情報量の多い”状況に会場はどよめき。速水は声色を変えながら佐藤になりきり、劇場版への期待を丁寧に届け、観客を沸かせた。
本作はシリーズ初の劇場版作品。上映時間も“しっかり長め”になる予定といい、佐倉は「致死量の“かわいい”を浴びてもらえるのでは」と自信をのぞかせる。タイトルは『劇場版 ご注文はうさぎですか？〜We Are Family!〜』に決定し、キャラクターデザイン・矢野茜による描き下ろしティザービジュアル第2弾も公開。あわせてメインスタッフも発表された。
さらに、橋本裕之総監督と、劇場版の監督を務める天衝からのコメントも紹介。新キャラクターの登場が示唆されたほか、「世界で一番かわいい映画を目指して頑張ります！」という力強いメッセージに、会場からは大きな拍手が送られた。
劇場版を心待ちにしているのは、キャストも同じ。「実写パートが入るのでは？」「『We Are Family!』だから授業参観があるのかも？」といった自由な“妄想トーク”も飛び出し、会場は笑いに包まれた。
このほか、ステージではテレビアニメの名シーンを用いたクイズコーナーも実施。セリフの一部が伏せられた映像をもとに選択肢から正解を選ぶ内容で、キャスト陣は記憶を頼りに奮闘。観客からヒントをもらいながら回答するも、誤答すると観客に“責任転嫁”する一幕もあり、終始大盛り上がりとなった。