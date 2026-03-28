堀ちえみ、乗っていたタクシーが事故「救急車を呼びます！と言ってくださいましたが…」
歌手・タレントの堀ちえみ（59）が27日、自身のブログを更新。乗車していたタクシーが事故にあったことを報告し、当時の状況を伝えた。
【写真】「乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」状況を伝えた堀ちえみ
この日は午前中歯科医院に行く予定だったが、「歯科医院に向かう途中 乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」と報告。「交差点で右折し終わり 直進したところで、別の車がタクシーの左前に突っ込んできた感じ」と事故の状況を説明し、「タクシーの運転手さんは慌てて急ブレーキを踏んだ… なので大きな事故にはならなかったんだと思う」と自身の見解を述べた。
続けて「タクシーの運転手さんが、救急車を呼びます！と言ってくださいましたが… その必要はないので大丈夫です！とお断りしました」と明かし、「運転手さんは警察に連絡をした後、会社にも連絡を取りまして、『後から何か出てきたら必ずご連絡ください！』とのことでした」と運転手の丁寧な対応を伝えた。
「私は今のところ全然無傷だし、大丈夫です」と話すも、歯科医院の予約は取り直しに。堀は「今回痛感し学んだことがあります。後部座席に乗った際のシートベルトの大切さ」と伝え、「後部座席だと義務付けられていても、一般道では忘れがちだとよく聞きます。私はタクシーに乗る機会が多く、後部座席でもシートベルトを付けることは当たり前になっていました。 このシートベルトのおかげで、あんなに強い急ブレーキでも、怪我ひとつなかったのかも知れない…と思っております」と改めて痛感したようだった。
【写真】「乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」状況を伝えた堀ちえみ
この日は午前中歯科医院に行く予定だったが、「歯科医院に向かう途中 乗っていたタクシーが、事故を起こしてしまいました」と報告。「交差点で右折し終わり 直進したところで、別の車がタクシーの左前に突っ込んできた感じ」と事故の状況を説明し、「タクシーの運転手さんは慌てて急ブレーキを踏んだ… なので大きな事故にはならなかったんだと思う」と自身の見解を述べた。
「私は今のところ全然無傷だし、大丈夫です」と話すも、歯科医院の予約は取り直しに。堀は「今回痛感し学んだことがあります。後部座席に乗った際のシートベルトの大切さ」と伝え、「後部座席だと義務付けられていても、一般道では忘れがちだとよく聞きます。私はタクシーに乗る機会が多く、後部座席でもシートベルトを付けることは当たり前になっていました。 このシートベルトのおかげで、あんなに強い急ブレーキでも、怪我ひとつなかったのかも知れない…と思っております」と改めて痛感したようだった。