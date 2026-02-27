タレントの堀ちえみが26日、自身のアメブロを更新。夫婦で受診した人間ドックを終え、最新の身体数値や体調について詳細を明かした。【映像】2019年に舌がん公表・堀ちえみ、口内トラブルで治療へ「人間ドック、全てを終えました」と切り出した堀は、「今回はベッドに横になっての検査、午前中は大丈夫でしたが…午後のエコーでは腰が痛くて仰向けになるまでに痛みが出ました」と検査中の様子について報告。続けて「今回、ま