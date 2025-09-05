堀ちえみさんが高級セダンを即決購入！歌手の堀ちえみさんは2025年7月13日、自身のブログを更新し新たにメルセデス・ベンツ「Eクラス」を購入したことを明かしました。即断即決で選んだことが話題となり、ユーザーからも多数反響が集まっています。【画像】超カッコイイ！ 「堀ちえみ」と愛車「高級外車」を画像で見る（55枚）堀さんは「メルセデスのディーラーへ」と題したブログを更新し、新たな車の購入についてつづりま