9月21日、歌手でタレントの堀ちえみのブログのコメント欄に誹謗中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた無職の被告女性が判決を不服として控訴した。Xでは怒りの声が渦巻いている。《名誉毀損は認めるが、偽計業務妨害ではないという主張なんだろうなぁ》《こりゃ執行猶予も無くなるな》芸能人への誹謗中傷案件では、早くから注目を集めていたこの事件。きっかけは2019年に堀が“舌がん”を患っ