「食べ歩きをしながら……」東京都の“行ってみたい＆好きな桜の名所”10選！ 最多票を獲得したのは？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、東京で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「本数が多く、満開時の華やかさが圧倒的だからです。アクセスが良く多くの人が集まり、賑やかな花見の雰囲気を楽しめるからです」（20代女性／滋賀県）
「上野公園はさまざまな桜が咲いていて1ヶ月くらい楽しめる。1本1本愛でて歩けるので何度行っても楽しい」（60代女性／東京都）
「江戸時代から続く日本を代表する桜の名所で、圧倒的な桜の数と賑やかな雰囲気を楽しみたいからです。美術館や博物館など歴史的な建物も多く、一日中満喫できる場所だからです」（40代女性／鹿児島県）
▼回答者コメント
「満開の桜を見て春を感じ、心が癒されるから」（20代男性／富山県）
「川沿いに桜が咲き並ぶ景色がとても綺麗で、写真映えするため。また、夜はライトアップされて昼とは違った雰囲気を楽しめるのも魅力だから」（20代男性／福井県）
「食べ歩きをしながら桜が楽しめて最高だから」（20代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、東京で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：上野恩賜公園（台東区）／60票江戸時代から続く庶民の憩いの場であり、約800本の桜が咲き誇る国内有数の花見スポットです。不忍池のボートから眺める景色や、夜桜の下で賑わう光景は東京の春の風物詩。周辺には美術館や博物館も多く、文化的な散策とともに桜を楽しめるのが大きな魅力です。
▼回答者コメント
「本数が多く、満開時の華やかさが圧倒的だからです。アクセスが良く多くの人が集まり、賑やかな花見の雰囲気を楽しめるからです」（20代女性／滋賀県）
「上野公園はさまざまな桜が咲いていて1ヶ月くらい楽しめる。1本1本愛でて歩けるので何度行っても楽しい」（60代女性／東京都）
「江戸時代から続く日本を代表する桜の名所で、圧倒的な桜の数と賑やかな雰囲気を楽しみたいからです。美術館や博物館など歴史的な建物も多く、一日中満喫できる場所だからです」（40代女性／鹿児島県）
1位：目黒川沿い（目黒区）／86票約4kmにわたって約800本のソメイヨシノが川の両岸を埋め尽くす、圧倒的な人気を誇るエリアです。中目黒周辺の洗練されたカフェやショップを巡りながら、川面にせり出す桜のアーチを楽しむスタイルが支持されています。夜のライトアップや、散り際の「花筏（はないかだ）」も格別の美しさです。
▼回答者コメント
「満開の桜を見て春を感じ、心が癒されるから」（20代男性／富山県）
「川沿いに桜が咲き並ぶ景色がとても綺麗で、写真映えするため。また、夜はライトアップされて昼とは違った雰囲気を楽しめるのも魅力だから」（20代男性／福井県）
「食べ歩きをしながら桜が楽しめて最高だから」（20代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)