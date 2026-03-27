熟年夫婦の残酷な現実「もっと早く気づけばよかった」我慢が生む冷えた関係
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夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「熟年夫婦が「もっと早く気づけばよかった」と後悔する理由 #岡野あつこ #夫婦問題 #離婚」を公開した。動画では、長年連れ添って心が冷え切ってしまった熟年夫婦の現実と、その関係を見つめ直すための具体的なアドバイスについて語っている。
岡野氏はまず、熟年離婚の相談において多くの夫婦が「別に大きな喧嘩があるわけじゃない」「嫌いになったわけでもない」と語る一方で、心が完全に冷え切っている状態にあると指摘した。その背景には、日々の小さな不満を飲み込み、「言っても変わらないと諦める」「今は忙しいからと後回しにする」といった我慢の積み重ねがあると解説。10年、20年という時間をかけて、夫婦間の距離が作られていく現実を明かした。
さらに、関係が冷えていても一緒にいる理由について「経済的にとても不安」「この年で環境を変えるのはしんどい」など、愛情よりも現実的な問題が多いと言及。そして、多くの相談者が最後に口にするのが「もっと早く気づけばよかった」という本音であると述べた。若いうちは家庭や子供のために自分の気持ちを後回しにしがちだが、その積み重ねが後に大きな空白として残るため、関係を放置せず、違和感を我慢し続けないことの重要性を説いている。
終盤では、今からでも関係を整えることは可能だとして、急に距離を縮めるのではなく「まずは敵対しない」といった中間の距離を意識することを提案。また、急に態度を変えると相手に疑われるため、テレビや本で得た情報を理由にして説明してから行動に移すという実践的なアプローチを紹介した。最後に「仕事やお金より夫婦関係が一番心に影響していた」という相談者の声を取り上げ、「人生の満足度は自分が作りあげていくもの」と語り、今からできる小さな一歩を大切にするよう締めくくった。
岡野氏はまず、熟年離婚の相談において多くの夫婦が「別に大きな喧嘩があるわけじゃない」「嫌いになったわけでもない」と語る一方で、心が完全に冷え切っている状態にあると指摘した。その背景には、日々の小さな不満を飲み込み、「言っても変わらないと諦める」「今は忙しいからと後回しにする」といった我慢の積み重ねがあると解説。10年、20年という時間をかけて、夫婦間の距離が作られていく現実を明かした。
さらに、関係が冷えていても一緒にいる理由について「経済的にとても不安」「この年で環境を変えるのはしんどい」など、愛情よりも現実的な問題が多いと言及。そして、多くの相談者が最後に口にするのが「もっと早く気づけばよかった」という本音であると述べた。若いうちは家庭や子供のために自分の気持ちを後回しにしがちだが、その積み重ねが後に大きな空白として残るため、関係を放置せず、違和感を我慢し続けないことの重要性を説いている。
終盤では、今からでも関係を整えることは可能だとして、急に距離を縮めるのではなく「まずは敵対しない」といった中間の距離を意識することを提案。また、急に態度を変えると相手に疑われるため、テレビや本で得た情報を理由にして説明してから行動に移すという実践的なアプローチを紹介した。最後に「仕事やお金より夫婦関係が一番心に影響していた」という相談者の声を取り上げ、「人生の満足度は自分が作りあげていくもの」と語り、今からできる小さな一歩を大切にするよう締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。