お笑いコンビ「中川家」の剛が27日放送のニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」に出演。2人の息子の「授業料が終わりました」と報告した。

剛は双子の父で、番組の冒頭に「とにかくね、子供の授業料が終わりました」と言い、「ああ〜、終わった〜長かった」としみじみ。礼二も「ちょっと一丁あがりやね、うらやましい〜」と語った。

剛はさらに「たっかい！もう…本当に…終わった〜！」と言い、礼二から「大分また変わってきますね、先がね」と言われると「お金が少し余りますからね。当たり前の話ですけど。2人やったからね、双子やから」と明かし「2人でね、ずっと掛ける2でやってきましたよ。終わりました〜!でもね、ここからまた何があるか分からないですから。22歳ですからね」とも。

また、リスナーから「卒業祝いあげましたか？」という質問に「あげてないですよ。当たり前やん、卒業するの。何で祝いせなあかんの」と答え、「俺は子離れしとるわ。早いうちから出て行ってほしいと思っていた。うっとうしい。俺よりデカイし。俺も親離れ早かったから。15歳で一人暮らし考えとった」と語っていた。