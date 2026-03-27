この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【楽天リボ攻略】チャージせよ！ 4000p貰う楽天カードのキャンペーンがまたきたぞ」と題した動画を公開した。楽天カードで開催中の「あとからリボ払い」キャンペーンを利用し、リボ手数料を一切かけずに最大4,000ポイントを獲得する攻略法を解説している。

本キャンペーンは、期間中に合計30,000円以上の「あとからリボ払い」を利用すると2,000ポイント、さらに合計100,000円以上の利用で追加の2,000ポイントが付与される内容だ。一般的にリボ払いは手数料が高額になるイメージが強いが、ネコ山氏は「ポイントだけをただ取りする」と明言。無駄遣いを避けるため、10万円の利用先として楽天キャッシュなどの電子マネーへのチャージを強く推奨した。チャージした残高は、税金や公共料金の支払いのほか、楽天証券での投資信託購入にも無駄なく充てられる。

最大のポイントとなる手数料回避の具体的な手順は、明細に反映された利用分をリボ払いに変更した後、速やかに「繰り上げ返済」を行うことだ。動画内では、楽天e-NAVIの「お支払い日前のリボ残高一括返済」機能や、AIチャットを活用して振込先口座を確認し、すぐに返済する操作手順を実際の画面を交えて丁寧に解説した。また、三井住友カードの「マイ・ペイすリボ」キャンペーンにも触れ、2万円のチャージと繰り上げ返済で2,000円のキャッシュバックを得られると併せて紹介している。

獲得した楽天ポイントは期間限定ポイントとなるため、ネコ山氏は楽天ペイでの日常的な支払いや楽天モバイルの通信料、ガソリン代への充当を消化先として提案した。楽天カードの同キャンペーンは4月9日が締め切りと期間が短く設定されている。着実にポイントを獲得して資産形成に役立てたい人は、動画の解説を参考に早めの行動を心がけるとよいだろう。

YouTubeの動画内容

01:37

楽天カード「あとからリボ払い」キャンペーン概要
03:19

リボ手数料を回避する攻略ステップ
05:20

攻略手順まとめと10万円チャージの活用法
06:05

リボ残高の繰り上げ返済の具体的手順
08:06

三井住友カードのマイ・ペイすリボ案件も紹介

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