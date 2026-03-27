イタリアが北アイルランドを撃破！ 相手の堅守に苦戦も…トナーリ＆ケーン弾で２−０快勝、12年ぶりのW杯へ前進【欧州予選PO準決勝】
現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝で、イタリアと北アイルランドが対戦した。
ワールドカップ欧州予選プレーオフ（２次ラウンド）は、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が出場。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各パスの勝者が本大会出場権を獲得する。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドが名を連ねている。
2014年大会以来のワールドカップ出場を目ざすイタリアと1986年大会以来の出場を狙う北アイルランドの一戦は、立ち上がりからホームのイタリアが攻勢を強める。
アズーリがボールを保持。中盤で細かくパスをつなぎながら相手ゴールに迫るが、北アイルランドも集中した守備で応戦し、決定機を簡単には与えず、逆にカウンターからフィニッシュに持ち込むシーンも作る。
なかなか引いた守備を崩せず、シュートまでいけないイタリアは32分、左CKからアレッサンドロ・バストーニがヘディングで合わせる。これはゴール右に外れた。38分のモイゼ・ケーンの積極的なシュートも精度を欠く。
45＋１分、裏に抜け出したマテオ・レテギのショットもGKの正面。０−０で前半を終える。
後半もイタリアが主導権を握り、53分には敵陣での相手のパスミスに反応したレテギが抜け出す。これはタッチ大きくなり、GKピアース・チャールズにキャッチされた。
それでも、その３分後についに先制。マッテオ・ポリターノが右サイドからクロスを供給すると、このこぼれ球にペナルティエリア手前中央で反応したサンドロ・トナーリが、右足のミドルをゴールに突き刺した。
その後もイタリアが攻め立てる。すると80分、トナーリのパスを受けたケーンが、ゴール前にて巧みなタッチで相手をかわして左足で流し込み、追加点を奪う。
この２点のリードを最後まで守り抜いたイタリアが決勝に駒を進めた。
なおパスAの勝者は、ワールドカップグループステージのグループB（カナダ、スイス、カタール）に入ることが決まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ワールドカップ欧州予選プレーオフ（２次ラウンド）は、各組２位の12か国とネーションズリーグのグループ勝者４か国が出場。パスA〜Dの４つのトーナメントに分かれ、各パスの勝者が本大会出場権を獲得する。パスAにはイタリア、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北アイルランドが名を連ねている。
アズーリがボールを保持。中盤で細かくパスをつなぎながら相手ゴールに迫るが、北アイルランドも集中した守備で応戦し、決定機を簡単には与えず、逆にカウンターからフィニッシュに持ち込むシーンも作る。
なかなか引いた守備を崩せず、シュートまでいけないイタリアは32分、左CKからアレッサンドロ・バストーニがヘディングで合わせる。これはゴール右に外れた。38分のモイゼ・ケーンの積極的なシュートも精度を欠く。
45＋１分、裏に抜け出したマテオ・レテギのショットもGKの正面。０−０で前半を終える。
後半もイタリアが主導権を握り、53分には敵陣での相手のパスミスに反応したレテギが抜け出す。これはタッチ大きくなり、GKピアース・チャールズにキャッチされた。
それでも、その３分後についに先制。マッテオ・ポリターノが右サイドからクロスを供給すると、このこぼれ球にペナルティエリア手前中央で反応したサンドロ・トナーリが、右足のミドルをゴールに突き刺した。
その後もイタリアが攻め立てる。すると80分、トナーリのパスを受けたケーンが、ゴール前にて巧みなタッチで相手をかわして左足で流し込み、追加点を奪う。
この２点のリードを最後まで守り抜いたイタリアが決勝に駒を進めた。
なおパスAの勝者は、ワールドカップグループステージのグループB（カナダ、スイス、カタール）に入ることが決まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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