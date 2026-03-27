AKB48センター・「今日好き」出演者ら「めざまし」イマドキガール8人加入 “入社2年目”石渡花菜アナもエンタメキャスター仲間入り
【モデルプレス＝2026/03/27】フジテレビ朝の情報番組『めざましテレビ』が、3月30日より放送枠をあさ9時まで拡大。新たな「イマドキガール」8人が加入する。
【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「漫画キャラのよう」ショーパン美脚ショット
1日の始まりとなる朝の大切な時間を“明るく爽やかに視聴者の皆さんと一緒に過ごしたい”というコンセプトで、ニュース、エンタメ、スポーツはもちろん、社会現象からトレンドまで、幅広い情報を届ける朝の情報番組『めざましテレビ』が、この春33年目に突入し、さらにパワーアップ。3月30日から、番組史上初めて9時まで枠を拡大する。
7時台は毎週金曜日に放送しているなにわ男子の企画がリニューアルし「なにわ男子のそれええやん！」がスタートするほか、ガチャピン・ムックの視聴者参加型コーナー「ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて」も登場。枠を46分拡大する8時台は番組の持ち味であるエンタメ情報を最大のボリュームで送る新コーナー「エンタMAX」が誕生。さらに伊藤利尋アナウンサーのニュース解説コーナー「NEWSカイトウ」を、6時台の内容よりパワーアップして届ける。
トレンド情報コーナー「イマドキ」には8人のニューフェイスが登場。AKB48の最新シングルでセンターを務める伊藤百花もメンバー入り。またエンタメキャスターには、4月で入社2年目となる石渡花菜アナウンサーが加入する。
番組を通して常に情報をアップデートしながら、ニュース・スポーツの最新情報も速報。「めざましテレビ全部見せ」を含め4時間5分の生放送となる。新コンテンツが盛りだくさんの“進化を続ける『めざましテレビ』”に注目だ。
6時台に放送しているトレンド情報コーナー「イマドキ」のリポーター“イマドキガール”に、新たに8人の加入が決定。中でも注目は、AKB48の最新シングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤（22）。そして恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』（Abema TV）に出演し人気を集める「Popteen」専属モデル向井怜衣（18）。
さらに『芸能界特技王決定戦TEPPEN』の人気企画「ピアノ対決」の常連で、出演ドラマ30本以上の天才子役・野澤しおり（14）もイマドキガールに仲間入り。他にも「ミスセブンティーン」と「制コレ24グランプリ」の2冠に輝いた稲光亜依（17）、「≒JOY」（読み：ニアリーイコールジョイ）から江角怜音（20）、「nicola」専属モデルの佐々木花奈（16）、いきものがかりなど多くのMVに出演する天野翔愛（19）、小学生の頃はサッカースクールに通いダンスが得意な森湖己波（18）と、これから活躍が期待されるフレッシュなメンバーが仲間入り。“イマドキ”のトレンドを取材する“イマドキ”な彼女たちに期待が寄せられる。（modelpress編集部）
【天野 翔愛】（あまの・かれん）
生年月日：2006年4月24日（19歳）
出身地：熊本県
趣味：料理・モールフラワー・ゴルフ
「食べることやお洋服が大好きで、新しいものに出会えるこのお仕事に今からとてもワクワクしています。私らしくイマドキのトレンドや魅力を皆さまにお届けできるよう頑張ります！」
【伊藤 百花】（いとう・ももか／ AKB48）
生年月日：2003年12月6日（22歳）
出身地：埼玉県
趣味：落語・読書・映画鑑賞
「我が家の朝も『めざましテレビ』から始まります。いつも見ている側だったのでとてもうれしく思います。イマドキなトレンド情報をフレッシュにお届けできるよう、全力で頑張ります」
【稲光 亜依】（いなみつ・あい）
生年月日：2008年12月9日（17歳）
出身地：奈良県
趣味：漫画を読むこと・たくさん寝ること・うどん
「小さい頃から毎朝見ていた『めざましテレビ』のイマドキガールになることができてとてもうれしいです。皆さんの気になるイマドキをお届けできるよう全力でリポート頑張ります！」
【江角 怜音】（えすみ・れのん／≒JOY）
生年月日：2005年4月26日（20歳）
出身地：大阪府
趣味：漫画・アニメ・ギター
「これからたくさんの“イマドキ”な情報を、楽しく皆さんにお届けしていけたらと思っています。皆さんの1日の始まりが少しでもすてきなものになるよう、全力で頑張ります！」
【佐々木 花奈】（ささき・はな）
生年月日：2009年11月23日（16歳）
出身地：千葉県
趣味：ハンドメイド・お菓子作り
「皆さんにすてきな朝をお届け出来るよう"イマドキ"の情報をお伝えしていきます！見ているだけでワクワクしたり、1日が少しでも楽しくなったりするような、きっかけになれたらうれしいです」
【野澤 しおり】（のざわ・しおり）
生年月日：2011年5月9日（14歳）
出身地：千葉県
趣味：ダンス・音楽鑑賞
「毎朝『めざましテレビ』を見ていたので、イマドキガールとして参加できるなんて本当にうれしい気持ちでいっぱいです。見ている皆さんにすてきな情報をお届けできるように頑張りたいと思います」
【向井 怜衣】（むかい・れい）
生年月日：2007年6月25日（18歳）
出身地：広島県
趣味：散歩・自転車をこぐこと・音楽を聴くこと
「最先端のファッションや食べ物などを私らしく楽しく、憂鬱な朝でもクスッと笑える良い一日のスタートが切れるような朝を届けたいです」
【森 湖己波】（もり・ここは）
生年月日：2007年7月19日（18歳）
出身地：静岡県
趣味：筋トレ・ポージング・自撮り
「皆さんの一日のスタートが楽しくなるように湖己波の明るさと笑顔でイマドキを発信していきます！！これからよろしくお願いします！！」
「『めざましテレビ』に新加入すると聞いた際は、胸が高鳴ると同時に現実味がなく、ポカンとしてしまいました…！忙しい朝にご覧いただいたエンタメ情報が、一日の話題となり、思わずクスッと笑顔になっていただけるような時間をお届けできるよう、精一杯精進いたします」
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【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター「漫画キャラのよう」ショーパン美脚ショット
◆「めざましテレビ」枠拡大でパワーアップ
1日の始まりとなる朝の大切な時間を“明るく爽やかに視聴者の皆さんと一緒に過ごしたい”というコンセプトで、ニュース、エンタメ、スポーツはもちろん、社会現象からトレンドまで、幅広い情報を届ける朝の情報番組『めざましテレビ』が、この春33年目に突入し、さらにパワーアップ。3月30日から、番組史上初めて9時まで枠を拡大する。
トレンド情報コーナー「イマドキ」には8人のニューフェイスが登場。AKB48の最新シングルでセンターを務める伊藤百花もメンバー入り。またエンタメキャスターには、4月で入社2年目となる石渡花菜アナウンサーが加入する。
番組を通して常に情報をアップデートしながら、ニュース・スポーツの最新情報も速報。「めざましテレビ全部見せ」を含め4時間5分の生放送となる。新コンテンツが盛りだくさんの“進化を続ける『めざましテレビ』”に注目だ。
◆AKB48センター・伊藤百花ら、イマドキガール8人加入
6時台に放送しているトレンド情報コーナー「イマドキ」のリポーター“イマドキガール”に、新たに8人の加入が決定。中でも注目は、AKB48の最新シングル「名残り桜」でセンターを務める伊藤（22）。そして恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』（Abema TV）に出演し人気を集める「Popteen」専属モデル向井怜衣（18）。
さらに『芸能界特技王決定戦TEPPEN』の人気企画「ピアノ対決」の常連で、出演ドラマ30本以上の天才子役・野澤しおり（14）もイマドキガールに仲間入り。他にも「ミスセブンティーン」と「制コレ24グランプリ」の2冠に輝いた稲光亜依（17）、「≒JOY」（読み：ニアリーイコールジョイ）から江角怜音（20）、「nicola」専属モデルの佐々木花奈（16）、いきものがかりなど多くのMVに出演する天野翔愛（19）、小学生の頃はサッカースクールに通いダンスが得意な森湖己波（18）と、これから活躍が期待されるフレッシュなメンバーが仲間入り。“イマドキ”のトレンドを取材する“イマドキ”な彼女たちに期待が寄せられる。（modelpress編集部）
◆「めざましテレビ」イマドキガール プロフィール
【天野 翔愛】（あまの・かれん）
生年月日：2006年4月24日（19歳）
出身地：熊本県
趣味：料理・モールフラワー・ゴルフ
「食べることやお洋服が大好きで、新しいものに出会えるこのお仕事に今からとてもワクワクしています。私らしくイマドキのトレンドや魅力を皆さまにお届けできるよう頑張ります！」
【伊藤 百花】（いとう・ももか／ AKB48）
生年月日：2003年12月6日（22歳）
出身地：埼玉県
趣味：落語・読書・映画鑑賞
「我が家の朝も『めざましテレビ』から始まります。いつも見ている側だったのでとてもうれしく思います。イマドキなトレンド情報をフレッシュにお届けできるよう、全力で頑張ります」
【稲光 亜依】（いなみつ・あい）
生年月日：2008年12月9日（17歳）
出身地：奈良県
趣味：漫画を読むこと・たくさん寝ること・うどん
「小さい頃から毎朝見ていた『めざましテレビ』のイマドキガールになることができてとてもうれしいです。皆さんの気になるイマドキをお届けできるよう全力でリポート頑張ります！」
【江角 怜音】（えすみ・れのん／≒JOY）
生年月日：2005年4月26日（20歳）
出身地：大阪府
趣味：漫画・アニメ・ギター
「これからたくさんの“イマドキ”な情報を、楽しく皆さんにお届けしていけたらと思っています。皆さんの1日の始まりが少しでもすてきなものになるよう、全力で頑張ります！」
【佐々木 花奈】（ささき・はな）
生年月日：2009年11月23日（16歳）
出身地：千葉県
趣味：ハンドメイド・お菓子作り
「皆さんにすてきな朝をお届け出来るよう"イマドキ"の情報をお伝えしていきます！見ているだけでワクワクしたり、1日が少しでも楽しくなったりするような、きっかけになれたらうれしいです」
【野澤 しおり】（のざわ・しおり）
生年月日：2011年5月9日（14歳）
出身地：千葉県
趣味：ダンス・音楽鑑賞
「毎朝『めざましテレビ』を見ていたので、イマドキガールとして参加できるなんて本当にうれしい気持ちでいっぱいです。見ている皆さんにすてきな情報をお届けできるように頑張りたいと思います」
【向井 怜衣】（むかい・れい）
生年月日：2007年6月25日（18歳）
出身地：広島県
趣味：散歩・自転車をこぐこと・音楽を聴くこと
「最先端のファッションや食べ物などを私らしく楽しく、憂鬱な朝でもクスッと笑える良い一日のスタートが切れるような朝を届けたいです」
【森 湖己波】（もり・ここは）
生年月日：2007年7月19日（18歳）
出身地：静岡県
趣味：筋トレ・ポージング・自撮り
「皆さんの一日のスタートが楽しくなるように湖己波の明るさと笑顔でイマドキを発信していきます！！これからよろしくお願いします！！」
◆石渡花菜アナウンサーコメント
「『めざましテレビ』に新加入すると聞いた際は、胸が高鳴ると同時に現実味がなく、ポカンとしてしまいました…！忙しい朝にご覧いただいたエンタメ情報が、一日の話題となり、思わずクスッと笑顔になっていただけるような時間をお届けできるよう、精一杯精進いたします」
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