B&ZAI本高克樹、STARTO所属タレント初の博士号取得「奇跡が起きて」今後の目標・チケット問題に言及
【モデルプレス＝2026/03/27】B&ZAIの本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）が26日、都内で開催された早稲田大学博士号取得囲み取材会に出席。今後の目標を語った。
【写真】STARTO所属タレント初の博士号を取得した人気ジュニア
学部から9年間にわたり研究を続け、STARTO ENTERTAINMENT所属タレント初の博士号取得を成し遂げた本高。博士課程では「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」をテーマに研究を行っていた。
本高は「改めまして、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルとしては初めての博士号を授与いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「左右にいた学生さんともお話させていただいたんです」と式を振り返り「海外の方だったんですけど、35歳とか。いろんな年齢の方がいる中で、一番最短年数というところで取れたというのは、自分としても誇らしいなと思っています」と喜びを語った。
博士号取得に至るまでの年月について「高校も実は早稲田で。全部合わせると、12年を早稲田と。良いウィスキーくらい通わせてもらいました。熟成させていただきまして」と笑顔。「博士課程というのは、個人での孤独な戦いではあったんですけれども、こうやっていろんな方から祝福していただいて、いろんな方に支えていただいたなと、めちゃくちゃ感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を語った。
3年前に論文の執筆が話題となったことには「事務所にも何も言っていなかったもので。『お前は何を書いているんだ』と、一悶着あったんですけれども（笑）、そこからちゃんと学位をいただけるところまでいけた」と振り返り「ただ、決して順調だったわけではなくて、それこそ博士って最初の2年近くは何も研究業績が上げられないっていう日々が続いて。親にも教授にも、僕には博士は取れないと。それこそいろんな先輩方が、博士を途中で挫折しているのも、心が折れてしまっているのも見ているので。僕も無理かもなと思っていたんです」と明かした。
そして「ちょうど1年半前くらいから、いろいろ研究業績がポンポンと決まって。最後に研究業績の要件を満たしたのが、去年単独舞台でやらせていただいた『シークレットライフ - Secret Life of Humans -』という、まさしく僕の専門分野であるオペレーションズ・リサーチというところの題材を扱った舞台の前日に、国際論文誌への掲載が決まって。それでなんとか最短年数でいくことができるという奇跡が起きて。運命を感じていますね」と話していた。
取得までの具体的なプロセスについて「理系なので、とにかく研究をいっぱいして、それで良い結果が出たらそれを論文にするっていう行程なので。まずその研究の段階で一番時間を使うんですけど、そこから英語に直してとか、いろいろやって。奇跡的に」と説明して「正直、学部時代から培ってきたものの集大成でもあったりするので。本当に時間にすると、分からないですけど、多分1000時間とかは超えるぐらいのものをブラッシュアップしてやってきているので。それこそ舞台の稽古の期間中とかも、（稽古が）ない日は1日中研究室にこもって、ひたすら研究業績が出るまでやるという、そういう日々を過ごしていました」と回想。
B&ZAIメンバーの反応については「最初は本当にみんな、ポカーンって感じで（笑）。『すごいんだね！』みたいな感じだったんですけど、僕がいよいよ取れるってなった時に、世の中のいろんな業績を残している人たちを調べて、その人たちが博士号を持っているか持っていないかで『待って。持ってないからかっちゃんの方がすごくね？』っていう、変な煽りを始めまして（笑）。『いや、そういうことではないんだけど』って思いながらも（笑）、メンバ−に博士号というものを持っている人がいるというところを、すごく喜んでくれていて。今日も授与式の様子を事務所の人がグループの方に送ってくれて。みんなが『おめでとう』って言ってくれてて。この後も、実はメンバーと会うんじゃないかみたいな話もあったりして。ちょっとワクワクしています」と笑顔を見せた。
そして「こうやって皆さんに取り上げていただけることも、そんな未来も想像せずに、研究という意味では孤独にやってきたので。改めて皆さんのこういうお祝いの言葉とか、メンバーの言葉とか、ファンの皆さんの『おめでとう』という言葉で『良かったな。やってきて』って思いましたね」と感謝の気持ちを語った。
さらに、今後はドクターと呼べるのか質問されると「ずっと（鈴木）悠仁から、博士号を取得する前から、『かっちゃんはドクターになるんだよね？』って言われてて。そんな大層なことを言わないでって思って、ちょっと調べたんですけど、どうやら博士号を取ると名刺にドクターと書いていいらしくて。本当に僕はドクター克樹になってしまうと（笑）。恐らく今後はメンバーにもドクターと呼ばれることも増えるかと思いますので。どこか好きなタイミングで呼んでいただけたら嬉しいです」と笑顔を見せていた。
今後に向けて、本高は「B&ZAIをいろんな方々に知っていただいて、国民的に愛されるようなアイドルになるということが、まずは一番に叶えたいところではあるんですけど、個人としては博士課程の3年間で、実はダブルスクールで教職課程というのもやっていて。申請すればいつでも高校生に教えられるという状況でして。それはなんでかっていうと、教育というところに就きたいなという気持ちがあって。どんな形になるか分かりませんけど、博士号を持って、教職課程で実際に高校生に教えてきた経験もあるので。それをメディアとかを通して、教育ってこんなに素晴らしいんだよみたいなところも、さらに改善できるところもいっぱいあるよね、みたいなところまでいけたら嬉しいです」とコメント。教育実習は約2年前にしていたそうで「男子校だったので、みんな大人しくしてくれていました」としたうえで「『先生！香水は何を使ってるの？』とかは聞かれましたけど、使ってないんだよなとか思いながら（笑）」と懐かしんでいた。
自身の研究テーマが、STARTO社のチケット問題などについて活用されそうか問われると「もちろん、これが一番いいという策はなくて。これをやれば不幸せな人が一定数出てくるとかはあると思うので、一概には言えないんですけども、なるべく多くの人が幸せな形でエンターテインメントを楽しんでもらえるような、そんな環境づくりっていうのは、ちゃんと自分の信念として持っていきたいなと思いますね」と力強く話した。（modelpress編集部）
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【写真】STARTO所属タレント初の博士号を取得した人気ジュニア
◆本高克樹、STARTOタレント初の博士号取得
学部から9年間にわたり研究を続け、STARTO ENTERTAINMENT所属タレント初の博士号取得を成し遂げた本高。博士課程では「ライブ・エンターテインメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シミュレーション研究」をテーマに研究を行っていた。
博士号取得に至るまでの年月について「高校も実は早稲田で。全部合わせると、12年を早稲田と。良いウィスキーくらい通わせてもらいました。熟成させていただきまして」と笑顔。「博士課程というのは、個人での孤独な戦いではあったんですけれども、こうやっていろんな方から祝福していただいて、いろんな方に支えていただいたなと、めちゃくちゃ感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を語った。
3年前に論文の執筆が話題となったことには「事務所にも何も言っていなかったもので。『お前は何を書いているんだ』と、一悶着あったんですけれども（笑）、そこからちゃんと学位をいただけるところまでいけた」と振り返り「ただ、決して順調だったわけではなくて、それこそ博士って最初の2年近くは何も研究業績が上げられないっていう日々が続いて。親にも教授にも、僕には博士は取れないと。それこそいろんな先輩方が、博士を途中で挫折しているのも、心が折れてしまっているのも見ているので。僕も無理かもなと思っていたんです」と明かした。
そして「ちょうど1年半前くらいから、いろいろ研究業績がポンポンと決まって。最後に研究業績の要件を満たしたのが、去年単独舞台でやらせていただいた『シークレットライフ - Secret Life of Humans -』という、まさしく僕の専門分野であるオペレーションズ・リサーチというところの題材を扱った舞台の前日に、国際論文誌への掲載が決まって。それでなんとか最短年数でいくことができるという奇跡が起きて。運命を感じていますね」と話していた。
取得までの具体的なプロセスについて「理系なので、とにかく研究をいっぱいして、それで良い結果が出たらそれを論文にするっていう行程なので。まずその研究の段階で一番時間を使うんですけど、そこから英語に直してとか、いろいろやって。奇跡的に」と説明して「正直、学部時代から培ってきたものの集大成でもあったりするので。本当に時間にすると、分からないですけど、多分1000時間とかは超えるぐらいのものをブラッシュアップしてやってきているので。それこそ舞台の稽古の期間中とかも、（稽古が）ない日は1日中研究室にこもって、ひたすら研究業績が出るまでやるという、そういう日々を過ごしていました」と回想。
◆本高克樹、B&ZAIメンバーの反応明かす「かっちゃんの方がすごくね？」
B&ZAIメンバーの反応については「最初は本当にみんな、ポカーンって感じで（笑）。『すごいんだね！』みたいな感じだったんですけど、僕がいよいよ取れるってなった時に、世の中のいろんな業績を残している人たちを調べて、その人たちが博士号を持っているか持っていないかで『待って。持ってないからかっちゃんの方がすごくね？』っていう、変な煽りを始めまして（笑）。『いや、そういうことではないんだけど』って思いながらも（笑）、メンバ−に博士号というものを持っている人がいるというところを、すごく喜んでくれていて。今日も授与式の様子を事務所の人がグループの方に送ってくれて。みんなが『おめでとう』って言ってくれてて。この後も、実はメンバーと会うんじゃないかみたいな話もあったりして。ちょっとワクワクしています」と笑顔を見せた。
そして「こうやって皆さんに取り上げていただけることも、そんな未来も想像せずに、研究という意味では孤独にやってきたので。改めて皆さんのこういうお祝いの言葉とか、メンバーの言葉とか、ファンの皆さんの『おめでとう』という言葉で『良かったな。やってきて』って思いましたね」と感謝の気持ちを語った。
さらに、今後はドクターと呼べるのか質問されると「ずっと（鈴木）悠仁から、博士号を取得する前から、『かっちゃんはドクターになるんだよね？』って言われてて。そんな大層なことを言わないでって思って、ちょっと調べたんですけど、どうやら博士号を取ると名刺にドクターと書いていいらしくて。本当に僕はドクター克樹になってしまうと（笑）。恐らく今後はメンバーにもドクターと呼ばれることも増えるかと思いますので。どこか好きなタイミングで呼んでいただけたら嬉しいです」と笑顔を見せていた。
◆本高克樹、今後の目標明かす チケット問題にも言及
今後に向けて、本高は「B&ZAIをいろんな方々に知っていただいて、国民的に愛されるようなアイドルになるということが、まずは一番に叶えたいところではあるんですけど、個人としては博士課程の3年間で、実はダブルスクールで教職課程というのもやっていて。申請すればいつでも高校生に教えられるという状況でして。それはなんでかっていうと、教育というところに就きたいなという気持ちがあって。どんな形になるか分かりませんけど、博士号を持って、教職課程で実際に高校生に教えてきた経験もあるので。それをメディアとかを通して、教育ってこんなに素晴らしいんだよみたいなところも、さらに改善できるところもいっぱいあるよね、みたいなところまでいけたら嬉しいです」とコメント。教育実習は約2年前にしていたそうで「男子校だったので、みんな大人しくしてくれていました」としたうえで「『先生！香水は何を使ってるの？』とかは聞かれましたけど、使ってないんだよなとか思いながら（笑）」と懐かしんでいた。
自身の研究テーマが、STARTO社のチケット問題などについて活用されそうか問われると「もちろん、これが一番いいという策はなくて。これをやれば不幸せな人が一定数出てくるとかはあると思うので、一概には言えないんですけども、なるべく多くの人が幸せな形でエンターテインメントを楽しんでもらえるような、そんな環境づくりっていうのは、ちゃんと自分の信念として持っていきたいなと思いますね」と力強く話した。（modelpress編集部）
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