アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のアイドルグループ「SWEET STEADY」が2026年3月26日、27日と28日に開催予定だったイベントについて、参加者や出演者らの「安全を脅かす極めて悪質な犯行予告」があったため中止にすると発表した。同日、代替のオンラインイベントの「緊急開催」も発表し、この対応に称賛の声が寄せられている。

「安全を脅かす極めて悪質な犯行予告」、すでに警察に通報

「SWEET STEADY」を運営するアソビシステムはグループの公式サイトで、27日に愛知県名古屋市、28日に千葉県柏市で開催予定だった3枚目のシングル「SWEET STEP」発売記念イベントを中止すると発表した。

その理由について、

「本イベントにご来場予定のお客様及び出演者、スタッフ、また本イベントを開催予定の会場施設や周辺の無関係な施設に対し、安全を脅かす極めて悪質な犯行予告がございました」

と説明。各所と協議を重ねた結果、屋外イベントの2公演を中止にする判断になったという。警察へは既に通報、相談しているとした。

なお、29日に開催予定の「ベルサール渋谷ガーデン」（東京都渋谷区）での「大特典会」は、「完全クローズド」のイベントであり、「不特定多数の方が観覧・参加できる内容でない」ため、警戒態勢を強化したうえで予定通り実施するとした。

また、29日のイベントの参加を見合わせたい人については、キャンセル・返品の対応をするとした。

「リリイベの代わりにすぐこれできるの凄すぎる」

「SWEET STEADY」は同日にXで、イベントが中止になった27日と28日に「オンラインサイン会」を「緊急開催」すると発表した。

メンバーのサイン入り生写真などの特典付きCDが販売され、サインする様子が配信されるとみられる。27日は14時から、28日は11時から、SWEET STEADY公式Youtubeチャンネルで、サイン会の様子が中継される予定だ。

また、「ビンゴ券」付きのCDも販売されており、イベント内では1分間の生電話や撮りおろしチェキが当たる「デジタルビンゴ大会」も開催される。

この対応にXでは、「リリイベの代わりにすぐこれできるの凄すぎる」「凄い機転の利かせ方！本当にありがとうございます」「運営は神運営なんですか！？」「こんなに早急な神対応できるもんなんですか？」といった声が寄せられている。