佐々木希、美膝のぞく春のチェックコーデ 新生活で大変だったことは「言葉が通じなかった」
俳優の佐々木希が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。
【全身ショット】さすがです…美脚を覗かせるミニスカート姿で登場した佐々木希
佐々木は、春らしい淡いピンクのシャツにバーバリーチェックのミニスカート、赤茶のロングブーツの間から美しい膝をのぞかせたコーディネートで登壇。この日つけた香水について「暖かい季節になるのでお散歩とかしたい」とにっこり。タイトルをつけるならという質問には「難しいんですけれども、香りというアクセサリーです」その日の気分だったりとか、ファッションにあわせて香りを選びたいなと思って」と答えた。香水は「自分を高めるアイテムだなと思っています」とし、「お仕事の前に付けたりとか、お出かけのときもすごく気分が高まるので」とも明かした佐々木。
お花見に欠かせないアイテムを聞かれると、「こういう場で言うのも恥ずかしいんですけど、ウェットティッシュは必要かなと思います。すみません、かっこいい言葉が出ずに」と照れ笑い。花見の予定は「あります！お花見に行って屋台の食べ物を食べたりとか、お花を見て楽しみたいと思います」と声を弾ませた。
また、新生活で大変だったことを聞かれると、「秋田から上京したときに、方言が出て言葉が通じないことがありました」とし、「たとえばゴミを捨てるも秋田ではゴミを投げる。東京の方にどういうこと？って言われてしまって」と苦笑い。最近は出ないです！秋田に帰ったら出ちゃうんですけど、東京にいれば大丈夫です」と笑顔で答えていた
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が登壇した。
【全身ショット】さすがです…美脚を覗かせるミニスカート姿で登場した佐々木希
佐々木は、春らしい淡いピンクのシャツにバーバリーチェックのミニスカート、赤茶のロングブーツの間から美しい膝をのぞかせたコーディネートで登壇。この日つけた香水について「暖かい季節になるのでお散歩とかしたい」とにっこり。タイトルをつけるならという質問には「難しいんですけれども、香りというアクセサリーです」その日の気分だったりとか、ファッションにあわせて香りを選びたいなと思って」と答えた。香水は「自分を高めるアイテムだなと思っています」とし、「お仕事の前に付けたりとか、お出かけのときもすごく気分が高まるので」とも明かした佐々木。
また、新生活で大変だったことを聞かれると、「秋田から上京したときに、方言が出て言葉が通じないことがありました」とし、「たとえばゴミを捨てるも秋田ではゴミを投げる。東京の方にどういうこと？って言われてしまって」と苦笑い。最近は出ないです！秋田に帰ったら出ちゃうんですけど、東京にいれば大丈夫です」と笑顔で答えていた
Burberry Beautyは、「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」の新発売を記念し、主要都市を巡るポップアップイベント『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラジャーニー）』を開催。日本上陸1周年を迎え、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントとなる。あす27日〜29日の東京・WeWork アイスバーグのほか、名古屋、大阪で開催される。
イベントにはほかに、神尾楓珠、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が登壇した。