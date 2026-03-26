横須賀「築65年」老朽団地に入居希望者が殺到…「月見台住宅」入居者が明かした「意外な魅力」

築65年の「老朽団地」がまさかの復活

かつて市営住宅として地域の暮らしを支えてきた築65年の団地が、いま新たな注目を集めている。――神奈川県横須賀市にある月見台団地だ。

旧市営住宅「田浦月見台住宅」は1960年から歴史を紡いでいたが、建物の老朽化に伴い2020年に公営住宅としての役割を終えていた。道路幅員の制限から新築ができない「再建築不可エリア」に位置していることもあり、不動産活用の観点では厳しい条件を抱えていたのだ。

しかし、同団地を再活用する地域活性化プロジェクトによって生まれ変わる。

コロナ禍を経て働き方や暮らし方の価値観が変化するなか、住まいと仕事場を一体化できる店舗兼用住宅、いわゆる「なりわい住宅」への関心は着実に拡大。月見台団地でもそうした新しい暮らし方を実践する人々が集まり、ゆるやかなコミュニティを形成している。

現在は当時の面影を残しながらもさまざまな店舗が集うエリアとして再出発しており、新たな価値を築き上げているのである。

募集時には47戸に対しておよそ140組が応募するなど高い関心を集め、現在は44戸が入居。入居率は約94％に達している。団地内にはコーヒー焙煎所やパン・ベーグルの販売店、リラクゼーションサロン、古着店、工房のほか、占いや民泊まで多彩な業態が点在。小規模ながらも個性豊かな店舗が集まり、独自のにぎわいを生み出しているという。

65年の歳月を重ねた平屋住宅群が、なぜこれほどまでに小商いの担い手たちを惹きつけるのか。実際に現地を訪ね、団地内でショップ経営をする2人に話を聞いた。

昭和の面影を残す平屋の住宅群

JR横須賀線で品川駅（東京都）からおよそ1時間で到着する田浦駅。そこから歩くこと約10分の場所に月見台団地はある。

住宅街にある急な坂道を上り切ると視界が開け、昭和の面影を色濃く残す平屋の住宅群が姿を現した。

訪れたのは、晴天に恵まれた3月の日曜の正午。

団地内は閑散としているわけではなく、歩いているとあちこちに人の気配を感じる。

来訪者の滞在時間は比較的短いようだが、人の流れが途切れることはない。目立ったのは、ゆったりと散策を楽しむ夫婦や家族連れ、そして犬の散歩の途中に立ち寄ったとみられる近隣住民の姿だ。滞在中に確認できただけでも来訪者は20〜30人ほどいた。

高台に位置する敷地の一角には、海を遠望できる場所に椅子が並べられ、軽食を片手にくつろげるスペースも用意されている。屋外だけでなく、室内の集会所スペースも開放されており、暑さや寒さをしのぎながら過ごせる配慮もうかがえた。

派手なにぎわいこそないものの、訪れた人々が思い思いに時間を過ごす、穏やかな空気が漂っている。

「米粉ベーグル店」店主が抱いた直感

まず話を聞いたのは、米粉ベーグルとシフォンケーキの専門店「いもこめ」を営む池田百音さんだ。

「当初は都内で物件を探していて、顧客の多い三軒茶屋周辺も検討していたんです。でも家賃は想像以上に高く、賃料が月額25万円前後になるケースも珍しくありませんでした。『個人経営で続けていくには負担が大きい』と感じていたときに不動産で見つけたのが、この月見台団地だったんです」（池田さん）

月見台団地の賃料は月額5万3000円〜17万4000円。都内の物件水準と比較するとだいぶリーズナブルだ。

だが、最終的な決め手は金額ではなかったという。

「初めて団地を訪れたのは約1年前。最初に物件を見た瞬間、不思議なくらい“ここでベーグルを焼いている自分”の姿が浮かんだんです。東京でも多くの物件を見ましたが、ビビッとくる感覚があったのはここだけでした。

私のベーグルは、派手さはありませんが、親しみやすいシンプルな味わいです。ここの木造建築の素朴な佇まいと、商品の雰囲気が自然に重なるように感じたのも決め手のひとつです」（池田さん）

築65年、さらに再建築不可という条件に不安はなかったのだろうか。

「正直、当時はあまり不安を感じませんでした。というのも、古い建物での暮らしを経験したことがなかったので、不便さを具体的に想像できなかったんです。

この店は友人の協力を得ながらDIYで改装を進め、約3か月かけて作ったのですが、断熱や雨漏りの心配も、あとになって“そういえば”と気づくことになりました」（池田さん）

出店後、最も大きく変わったのはお客様との出会い方だという。

「以前は“グルテンフリー”や“米粉”に関心のある方へ向けた販売が中心でした。けれどここでは、団地そのものに興味を持って訪れた方が、散策の途中で立ち寄ってくださる。

“ベーグルだから買ってみよう”と手に取り、あとから“これ米粉なんだ”と気づく方も多い。自分の店単体では生まれなかった流れです」（池田さん）

実際、団地内の多くの店舗がSNSで情報発信を行っており、それをきっかけに訪れる来訪者も増えているそうだ。

一方で課題もある。最寄り駅から団地までは坂道が続き、通りすがりに立ち寄る来訪者はほとんどいない。多くの人が、この場所を“目的地”として足を運んでいるのだ。土日でも来客数には波があり、日によっては10人前後にとどまることもあるのだとか。

それでも池田さんは、この環境を前向きに受け止めている。

「イベントなどを企画し団地全体で一度に大勢を呼び込むことも大切ですが、それぞれの店がファンを増やし、リピーターを大切にすることも重要だと思っています」（池田さん）

古着店として海の近くで二拠点生活

次に話を聞いたのは、古着店「ゲンコウリテイジャパン」を営む村西さんだ。

村西さんがこの地に拠点を構えた背景には、明確なライフプランがあったのだそう。

「もともと二拠点生活を計画していたんです。東京で衣装の仕事を続けながら、もう一つの生活拠点を持つ。そんな暮らしを思い描き、物件を探していました。

条件は『都心と行き来できる距離』であること。そして『海が近いこと』。軒先や庭先でも構わないので、衣類を扱う商いができる場所が理想でした。

そんなときに知人から月見台団地の存在を聞いたんです。すぐに見学申し込みをして、2日後には現地を訪れることができました。本当にタイミングが良かったですね」（村西さん）

しかし、初めて目にした団地の印象は、現在とは大きく異なっていたそうだ。

「いまは手が加えられて整備されていますが、当時は建物の傷みがかなり目立ち、床が抜けていたり、壁やドアが外れていたりする箇所もありました。正直なところ、そこで店を開く具体的なイメージはほとんど湧きませんでした。

もちろん納得したうえで入居しましたが、建物が古いぶん、設備面のトラブルはどうしても起こります。トイレの詰まりや細かな砂埃、虫の多さなど、古い建物ならではの不便さは避けられません。それでも“どう付き合っていくか”の問題だと受け止めています」（村西さん）

そんな懸念点がありながらも出店を決断した理由は何だったのか。

「なにより、海を眺められる環境が魅力でした。自然が身近にあって、空気も気持ちいい。見学後にほぼ即決でしたね。その後、不動産会社側の施工によって建物が整備され、いまの店舗の形になっていきました」（村西さん）

出店当初、胸にあった最大の不安は「本当に人が来るのか」という一点だったという。

「駅から距離があり、日常的な人通りも多くない。立地面でのハードルの高さは明らかでした。昨年7月のオープン当初は猛暑の影響もあり、団地全体の来訪者は限定的でした。

ただ、年が明けてからの数か月で、集客は徐々に安定してきましたね。以前は“どんな場所か見に来た”という方が中心でしたが、団地そのものの認知度が高まり、今では月見台団地を目的地にして訪れるお客さんが増えていると感じます」（村西さん）

最後に、団地が今後どのような場所になれば理想的かを聞いた。

「もう少し“商業エリアらしさ”が見えてもいいかもしれません。住宅と店舗が混在する今の形は魅力でもありますが、外から見たときにエリアの特徴が伝わりにくい面もある。一軒一軒は個性的で魅力的なのに、全体像が少しわかりづらいように感じます。

Googleマップにも『月見台団地』としか表示されないので、“ビレッジ”や“マーケット”のようなコンセプトが伝わる見せ方ができれば、より面白い場所になると思います」（村西さん）

――住まいと商いが自然に混ざり合う独自の空気感を保ちながら、エリアとしての“顔”をどうつくっていくか。発展途上の場所だからこそ、その可能性は大きく広がっているだろう。

（取材・文＝逢ヶ瀬十吾／A4studio）

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