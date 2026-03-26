年収500万円の不動産営業マン「40代でかなり詰んでいる」　残業・インセン込みのリアル

40代ともなれば、自身の年収やキャリアの限界がリアルに見えてくる年代だ。順調にステップアップを目指す人がいる一方で、現状に強い閉塞感を抱く人もいる。

投稿を寄せた40代男性（大阪府／社内SE／年収650万円）は、「現状の年収については大きな不満はありません」としつつも、業務範囲の広がりから「今後は役割に応じた評価をいただける環境を希望しています」と書く。

具体的には「700万円前後」への年収アップを希望している。社内SEは需要が高い。転職で十分実現可能だろう。

「確実に500万貰えるなら満足する」未経験での転職もキツイ現実

一方で、埼玉県の40代男性（不動産営業／年収500万円）は、現在の収入事情について「満足していない」とこぼす。

「残業代込み、インセンで500万ぐらいなのでかなりキツイ。確実に500万貰えるなら満足する」

基本給だけで安定して稼げるわけではないため、毎月の成績や残業に左右されるのは精神的にもハードだろう。かといって、転職で環境をリセットするのもリスキーな年齢だ。

「ただ、この業界どこ行っても個人の客の対応でストレスは溜まるし、未経験だともっと下がる。40でかなり詰んでいる」

年齢的に異業種への転職は大幅な年収ダウンに直結する。今の環境で耐えがら同業で年収アップを狙える環境を探すのがよさそうだ。

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