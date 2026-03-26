今日26日は天気が回復に向かう九州から東海で花粉の飛散量が多くなるでしょう。福岡で「極めて多い」、名古屋で「非常に多い」飛散となりそうです。一方、東京はぐずついた天気で「やや多い」レベルでしょう。九州から関東ではヒノキ花粉が4月上旬にかけてピークで、27日(金)以降も「極めて多い飛散」の所がありそうです。

今日26日 雨上がりで九州〜東海は大量飛散も

今日26日は、九州から東海は天気が回復に向かうでしょう。雨上がりで、花粉の飛散量が多くなりそうです。花粉の飛散量は鹿児島、高知、広島で「多い」、福岡で「極めて多い」、名古屋で「非常に多い」レベルでしょう。メガネやマスクなどで万全の対策が必要です。





大阪や東京、金沢、新潟、仙台では「やや多い」レベルですが、花粉症の方は対策をしておくと安心です。【花粉ランク(1平方センチメートルあたり)】•極めて多い:100個以上(※2024年新設)•非常に多い:50個以上、100個未満•多い:30個以上、50個未満•やや多い:10個以上、30個未満•少ない:10個未満

ヒノキ花粉のピーク4月上旬まで

スギ花粉の飛散のピークは、九州から関東では越えました。東北はもう少し続き、3月末ごろまでがピークでしょう。



一方、ヒノキ花粉は、増加中です。4月上旬にかけて広い範囲でヒノキ花粉がピークとなるでしょう。

この先1週間もまだ「極めて多い」飛散も 終息はいつ?

27日(金)以降も福岡や名古屋、新潟、仙台では花粉が「極めて多い」飛散となる日が多いでしょう。東京は27日(金)と28日(土)、30日(月)は「非常に多い」飛散、29日(日)は「極めて多い」飛散となりそうです。お花見などで屋外に長時間いる方も増える時期ですが、万全の花粉対策をしてお出かけください。



なお、スギ・ヒノキ花粉の飛散が終息に向かうのは4月中旬以降でしょう。その後も大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がある見込みです。風が強い日などは、飛散量が多くなることもあります。ピークを過ぎてもしばらくは、花粉情報や気象情報を確認して、対策を行いましょう。

外出時の花粉対策

花粉症の症状を緩和させるには、花粉を避けることが大切です。マスクやメガネをつけ、衣類も工夫しましょう。



メガネ

メガネを使用しない場合に比べて眼に入る花粉量はおよそ40%減少し、防御カバーのついた花粉症用のメガネではおよそ65%も減少するという実験結果があります。



マスク

感染症予防として使用している方も多いかと思いますが、花粉を吸いこむ量もおよそ3分の1から6分の1に減らすことができます。マスクは顔にフィットするものを選ぶことが大切です。また、マスクの内側にガーゼを当てること(インナーマスク)でさらに鼻に入る花粉が減少することが分かっています。



衣類の工夫

一般的にウール製の衣類などは木綿や化繊に比べて花粉が付着しやすく、花粉を屋内に持ち込みやすくなります。ウールの花粉のつきやすさは、綿に比べるとおよそ10倍にもなります。外出の際は、外側にウール素材の衣服を着ることは避けて、表面がツルツルした素材の上着を選ぶようにしましょう。