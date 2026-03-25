2月25日の「女性セブンプラス」で交際が報じられた9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太と日本テレビの黒田みゆアナウンサー。熱愛報道から1カ月が経つが、黒田アナは “ノーダメージ” ぶりが際立っているようだ。

黒田アナは、2023年から平日朝の情報番組『DayDay.』のMCを務めており、3月23日には番組の公式Instagramで “ダンス” を披露した。

「《黒田みゆがLOVEダン踊ってみた2026ガチVer》という短いショート動画がアップされました。『DayDay.』では、高校生を対象としたダンス動画コンテスト『LOVEダン』を開催しており、2026年は幾田りらさんの『Voyage』が課題曲になっています。

黒田アナはこの曲に合わせて、一部振り付けが危うい場面はあったものの、終始笑顔でノリノリでダンスをしていました」（スポーツ紙記者）

この “ノリノリダンス動画” に関して、Instagramのコメント欄では、《みゆちゃんキレキレ凄いですね》《可愛いダンスありがとうございます》など、称賛する声があがっている。ただ、黒田アナと熱愛を取りざたされた宮舘は、最近 “ダンス動画” でSNSをざわつかせていた。

「20日、東京・恵比寿の会員制バーのオーナーのInstagramのストーリーズで、店の30周年を祝うパーティーの様子がアップされました。

店舗のステージらしき場所で、宮舘さんと見られる人物が、東京ディズニーランドの『ジャンボリミッキー！』や氣志團の『One Night Carnival』に合わせて踊る様子が映っており、SNSで拡散される事態になったのです。

不特定多数の男女が集う会員制バーに訪れることに関して、ファンの間でも意見が分かれており、なかには宮舘さんの “パリピダンス” 動画に落胆する人もいたようです」（芸能記者）

宮舘の “流出騒動” 渦中、黒田アナのダンス動画が注目を集めることになった。熱愛報道後、2人は明暗を分けつつあるようだ。

「高い人気を誇るSnow Manのメンバーで、バラエティ番組での優雅な振る舞いから “ロイヤルキャラ” が確立している宮舘さんだけに、熱愛報道は衝撃的だったようです。3月15日の会員制ブログでは、『このたびはみんなを不安な思いにさせて本当にごめんなさい』と謝罪するなど、アイドルとして少なからず影響を受けたといえます。

一方、黒田アナは公の場では報道について言及していません。また、4月から情報番組『シューイチ』の4代め女性MCに就任することも決まり、仕事も好調です。もちろん、アイドルと女子アナではまったく立場が異なるため、同列には語れませんが、黒田アナは熱愛報道後も “ノーダメージ” のようです」（同）

週末の情報番組の “顔” になり、お茶の間から愛される “カリスマ” アナウンサーになれるか──。