ちいかわが不二家と初コラボ ホットケーキ味のホームパイには“1000分の1の確率”でちいかわの焼き印入り
不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした商品を順次発売する。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした菓子商品が登場するほか、不二家の定番人気洋菓子もコラボパッケージで展開。見ても食べても楽しめる、かわいさ満載のコラボ商品を届ける。
【写真】見つけたら超ラッキー！ちいかわの焼き印入りホームパイ
■商品詳細
『アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）』
定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート。プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味のプリンをイメージしたカントリーマアムとなっている。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。
『アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）』
定番の「バター」と作品内に登場する「ホットケーキ」のはじっこのサクッとしたところをイメージした期間限定の「ホットケーキ味」の2種アソート。ホットケーキ味のみ1000分の1の確率でちいかわの焼き印入りとなっている。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。
『アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）』
「ちいかわ」のほっと心がほどける世界観をイメージした、優しい味わいのシュークリーム味ミルキー。やわらかくふにゃふにゃの食感を楽しめる。
『ペコパフ（ミルキー）』
ふわふわの生地に、練乳入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。やさしい練乳の風味を楽しめる。
『ペコパフ（チョコミルキー）』
ふわふわのココア生地に、練乳とチョコ入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。チョコのやさしい甘さを楽しめる。
『ペコパフ（苺ミルキー）』
ふわふわの生地に、苺ソース入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。苺の甘酸っぱい味わいを楽しめる。
『アニメちいかわミルキークッキー』
ミルキー風味のしっとり食感のクッキー。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした、かわいらしいパッケージで届ける。
『アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味』
「ちいかわ」のキャラクターたちが描かれたパッケージに、一口タイプのさっぱりとしたヨーグルト味のアイスを4粒詰め合わせた。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカー（全6種）がランダムで1枚封入されている。
【写真】見つけたら超ラッキー！ちいかわの焼き印入りホームパイ
■商品詳細
『アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）』
定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート。プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味のプリンをイメージしたカントリーマアムとなっている。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。
定番の「バター」と作品内に登場する「ホットケーキ」のはじっこのサクッとしたところをイメージした期間限定の「ホットケーキ味」の2種アソート。ホットケーキ味のみ1000分の1の確率でちいかわの焼き印入りとなっている。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。
『アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）』
「ちいかわ」のほっと心がほどける世界観をイメージした、優しい味わいのシュークリーム味ミルキー。やわらかくふにゃふにゃの食感を楽しめる。
『ペコパフ（ミルキー）』
ふわふわの生地に、練乳入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。やさしい練乳の風味を楽しめる。
『ペコパフ（チョコミルキー）』
ふわふわのココア生地に、練乳とチョコ入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。チョコのやさしい甘さを楽しめる。
『ペコパフ（苺ミルキー）』
ふわふわの生地に、苺ソース入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。苺の甘酸っぱい味わいを楽しめる。
『アニメちいかわミルキークッキー』
ミルキー風味のしっとり食感のクッキー。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした、かわいらしいパッケージで届ける。
『アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味』
「ちいかわ」のキャラクターたちが描かれたパッケージに、一口タイプのさっぱりとしたヨーグルト味のアイスを4粒詰め合わせた。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカー（全6種）がランダムで1枚封入されている。