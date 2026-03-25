アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）

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　不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした商品を順次発売する。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした菓子商品が登場するほか、不二家の定番人気洋菓子もコラボパッケージで展開。見ても食べても楽しめる、かわいさ満載のコラボ商品を届ける。

【写真】見つけたら超ラッキー！ちいかわの焼き印入りホームパイ

■商品詳細

　『アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）』

定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート。プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味のプリンをイメージしたカントリーマアムとなっている。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。

　『アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）』

定番の「バター」と作品内に登場する「ホットケーキ」のはじっこのサクッとしたところをイメージした期間限定の「ホットケーキ味」の2種アソート。ホットケーキ味のみ1000分の1の確率でちいかわの焼き印入りとなっている。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。

　『アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）』

「ちいかわ」のほっと心がほどける世界観をイメージした、優しい味わいのシュークリーム味ミルキー。やわらかくふにゃふにゃの食感を楽しめる。

　『ペコパフ（ミルキー）』

ふわふわの生地に、練乳入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。やさしい練乳の風味を楽しめる。

『ペコパフ（チョコミルキー）』

ふわふわのココア生地に、練乳とチョコ入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。チョコのやさしい甘さを楽しめる。

『ペコパフ（苺ミルキー）』

ふわふわの生地に、苺ソース入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた。苺の甘酸っぱい味わいを楽しめる。

『アニメちいかわミルキークッキー』

ミルキー風味のしっとり食感のクッキー。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした、かわいらしいパッケージで届ける。

『アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味』

「ちいかわ」のキャラクターたちが描かれたパッケージに、一口タイプのさっぱりとしたヨーグルト味のアイスを4粒詰め合わせた。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカー（全6種）がランダムで1枚封入されている。