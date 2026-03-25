4月開始『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』新たに2名がレギュラー出演決定！第1話登場の5名も解禁

4月8日（水）にスタートする、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演、君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告

警察庁が試験的に運用を決めた、大型トラックを駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“爆走する捜査本部”。それが「移動捜査課」。

『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』は、そんな「移動捜査課」に属するどこか警察組織の“はぐれもの”だったワケありの7人が、強力なチームとなって容疑者を追い詰め、事件を解決する様を痛快に描写。

同時に、さまざまな背景や過去を抱え「移動捜査課」にやってきたメンバー1人1人の生き様や人間模様を、脚本家・君塚良一ならではの筆でより深く、より生き生きと、そしてより緻密に描いていく。

共演に北大路欣也、井ノ原快彦、さらには優香、横田栄司、田中幸太朗といった個性派俳優たちの名前も発表され、2週間後に放送スタートが迫るなか、待望のメインビジュアルを解禁。あわせて、新たなレギュラーキャストと第1話に登場する豪華俳優陣も解禁された。

◆松谷鷹也＆今野浩喜がレギュラー出演決定！

松谷鷹也が演じるのは、警視庁捜査一課の刑事・増田幽（ますだ・ゆう）。「移動捜査課」とは腐れ縁で、一課の捜査情報を「移動捜査課」のメンバーに流したり、流させられたり…。

脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』で主演を務め、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、いまもっとも勢いのある若手俳優として注目を集めている松谷。テレビ朝日の連続ドラマ初登場となる松谷がどんな存在感を見せてくれるのか、期待が高まる。

松谷演じる増田とコンビを組む先輩刑事・根本輝彦（ねもと・てるひこ）役には、今野浩喜が決定。

数々の作品で俳優としての実力を発揮し、近年では連続テレビ小説『らんまん』（NHK）、『ブラックペアン シーズン2』（TBS系）、『恋する警護24時』（テレビ朝日系）といった作品で“名脇役”としての地位を築いている。

そんな今野が演じる根本（通称：ねもっちゃん）は、捜査一課長からの命令で「移動捜査課」に捜査の報告などを任されている人物。メンバーとの丁々発止のやりとりも、ドラマの見どころの1つとなりそうだ。

◆第1話には注目若手俳優・菅生新樹が登場！

4月8日（水）放送の第1話には、注目の若手俳優・菅生新樹の出演も決定。

連続テレビ小説 『おむすび』で注目を集め、今年、『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京）で連続ドラマ初主演。近年、話題作にも次々出演し、俳優として頭角を現している。

そんな菅生が演じるのは、とある事件に関わる“ワケあり”の若者・阿久津翔一。「移動捜査課」の取り調べを受けることになるが、その証言にはどこか不自然なところがあり…。はたして、どんな役柄で登場するのか？

また、初回拡大スペシャルには升毅、渡辺正行、春海四方、東根作寿英といった刑事ドラマやミステリードラマに多数出演するお馴染みの実力派俳優たちも顔を揃える。

◆メインビジュアル解禁！

『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』のメインキャストが勢ぞろいした、ドラマのメインビジュアルも解禁。

今作を象徴するトラックを背景に、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、北大路欣也、優香、そして井ノ原快彦の7人が力強く並び立つ、インパクトの強い1枚――7人それぞれが抱える過去や生き様がその立ち姿と表情にも表れ、「移動捜査課」というチームの結束力が早くも感じられるビジュアルとなっている。

“爆走する捜査本部”という、斬新でかつてない刑事ドラマでありながらも、昭和の刑事ドラマを彷彿とさせる、どこか懐かしい雰囲気も感じるこのビジュアル――『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』というドラマの魅力を存分に表した1枚だ。