上田晋也、一生許さないと決めている後輩芸人　勝手な“アドリブ”に我慢できず「この野郎！」

3月23日（月）の『くりぃむナンタラ』では、人気企画「○○を知ろう」特別編をお届け。

ある芸人に関するクイズを出題し、親交のある芸人仲間が正解を予想し合うというこの企画。これまで放送した12回の中から、“いろんな意味”で話題になった問題作をくりぃむしちゅーの2人が振り返った。

【映像】上田晋也、一生許さないと決めている後輩芸人 仲間内での“遊び”がトラブルに発展「キレてふてくされて帰っちゃった」

2025年3月に放送された「上田晋也を知ろう」では、MC・上田がクイズのお題に。

「上田が辞めたい番組は？」「上田がご飯に行きたい女性芸能人は？」など際どい問題が並ぶなか、とくに盛り上がりを見せたのが「上田が一生許さない人物は？」という出題だった。

熱狂的な上田ファンとして知られるすがや（カカロニ）は、「中国でお土産を買った女性」と予想。仕事で訪中していた上田が、現地にいた知人女性に「お土産でも買っておいで」とカードを渡したところ、お土産のレベルを超えた高額ブランドバッグを買い込まれ、上田が激怒したというエピソードを披露した。

しかし、上田をよく知る正解発表役の柴田英嗣（アンタッチャブル）が明かしたのは、意外な人物の名前だった。それは、くりぃむしちゅーが所属していた事務所の後輩ピン芸人である「田代32」。

柴田によれば、発端は仲間内での麻雀。ルールがわからず「上田さん、教えてくださいよ」と頼んできた田代に対し、上田は自分の席を譲り、田代の後ろから打ち方を教えていたという。

ところが、田代が上田の指示を無視してアドリブで牌を切ったところ、それが相手の当たり牌になってしまったのだとか。

「『これ切れ、これ切れ』って言ってもわかんないから、田代さんがアドリブで切ったんです。そしたらそれが当たっちゃったわけよ」と柴田は振り返る。この“勝手な一打”が、上田の逆鱗に触れたようだ。

「上田さん『なんでそれ切るんだこの野郎！』って。ドーンって麻雀台を蹴って台が飛んでいっちゃって（笑）。田代32もキレてふてくされて帰っちゃった」と柴田は述懐。有田も知らなかった若き日の上田の荒ぶりっぷりに、スタジオは爆笑した。

そんななか、「お前も同じくらいのテンションで俺にキレられたことあるだろ」と上田が反撃を開始した。

実は仲の良い柴田もかつて上田にブチギレられたことがあった。それは、上田が家で長風呂を楽しんでいた時のこと。

「上田さんって本当スイッチがわからないんです。お風呂大好きじゃないですか。お風呂入っている時に、なかなか出て来ないから、いたずらで電気を消したんですよ。そしたら『誰だこの野郎！ぶち殺すぞ！』って」（柴田）

当時のキレっぷりを柴田が再現すると、スタジオは再び爆笑。有田が「ことの重大さで言えば柴田さんのほうがキレられてない？ （正解を）変えた方がいい（笑）」と言い出し、結局、柴田が自らの名前を正解として書き換えるという、まさかの結末となった。