この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※プロモーションを含みます。

洗車系YouTuberのゆとり所長が運営するYouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が「【衝撃】アリエクで「シバタイヤ」買ったら日本から爆速で届いた！柴田社長の本気スタッドレスNR01＆超寿命R05（TW440）開封レビュー！」と題した動画を公開。車好きの間で話題のブランド「シバタイヤ」を海外通販サイトAliExpress経由で購入し、そのユニークな配送ルートとタイヤの品質をレビューしている。



シバタイヤは、岐阜県にあるR31スカイライン専門店「R31ハウス」の柴田社長が立ち上げたブランドである。「古い車のタイヤサイズが消えていくなら自分で作っちゃえ！」という熱い思いからスタートし、中国のタイヤメーカー「レイダン」とタッグを組んで、ユーザーの声を迅速に反映するメーカーとして急成長を遂げた。



動画では、AliExpressからゲットしたにもかかわらず、国内から迅速に届いた理由を解説。これは、提携先のレイダンが中国企業であるためAliExpressで販売されている一方、シバタイヤが日本国内に在庫拠点を持っているためだという。これにより、ユーザーは「アリエク独自のクーポンとかセール」を利用しつつ、「国内発送の安心感で買える」というメリットを享受できると説明した。



開封レビューでは、まず夏タイヤ「R05 TW440」を紹介。このタイヤはトレッドウェア（摩耗指数）が440と非常に高く、「とにかく減らないロングライフ仕様」である点が最大の特徴だ。ゆとり所長は、街乗りや通勤で「1kmあたりのコストを極限まで抑えたい人には最高の選択肢」と高く評価した。



続いて、冬タイヤ「NR01」をレビュー。これは柴田社長が日本の雪国でテストを繰り返して完成させたというスタッドレスタイヤで、実際に触れてみると非常に柔らかく、細かい溝が「よく氷を噛んでくれそう」な印象だという。製造国は中国だが、海外製の「安かろう悪かろう」というイメージを覆す、しっかりとしたクオリティが感じられると述べた。



品質、コストパフォーマンス、そしてユニークな販売戦略で注目を集めるシバタイヤ。動画は、タイヤ選びにおける新たな選択肢の存在を強く印象付ける内容となっている。