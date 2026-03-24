有吉弘行、ジャンポケ太田にやりたい放題！“新ネタ”爆誕に笑い止まらず

3月22日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のリモート打ち合わせに有吉弘行らがこっそり参加する企画「芸能人のZoom打ち合わせでいいネタ引き出せるかクイズ」が放送された。

芸人と番組スタッフの打ち合わせに正体を隠して参加した有吉の悪ノリはエスカレートしていき…。

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番組作りに欠かせない、事前におこなわれるリモート打ち合わせ。今回は、偽番組の出演者である芸人と偽の打ち合わせを設定。スタッフになりきった有吉、せいや（霜降り明星）、バカリズム、ヒコロヒーが画面オフ＆ボイスチェンジャー使用のうえ参加し、“いいネタ”を引き出せるか挑戦した。

偽番組のタイトルは『初めての○○持ってきました！』。初公開の○○を披露し、MCを笑わせたら賞金を獲得できるという内容の特番だ。

出演者として太田博久（ジャングルポケット）が参加するリモート打ち合わせに、4人はAD、ディレクター、放送作家など役割設定を決めて偽名で参加。

ディレクターに扮したせいやが「ジャンポケが大好きで、この企画を立ち上げたときに太田さんが見えたんですよ」などと太田をおだてつつ、「軽くでいいんで、ちょっとだけ見せてもらっていいですか」と偽番組用の特技をその場で披露させる。

すると、太田は“首だけで倒立してギターを弾きながら歌を歌う”というとっておきの特技を披露。リモートでも全力で体を張る太田に、有吉らは大笑いだった。

しかし、これで終わらないのが『有吉クイズ』。ここから4人の悪ノリが始まる。バカリズムは「ほかの出演者との兼ね合いで、ギター以外で何かやっていただけると…」とリクエスト。ギターとは無関係のネタを提案し、太田を混乱に陥れる。

さらに有吉も提案を被せ、結果として元々のネタとはまったく別物の特技が完成。なんとかスタッフのリクエストに応えようと、言われるままネタにチャレンジした太田に、4人は笑いを堪えるのに必死だった。

このあとも4人は「パントマイム」「暴露ネタ」など無茶振りをやりたい放題。太田は困惑しっぱなしだった。