『BUBKA』「それぞれの日向坂46」徹底特集 五期生・片山紗希が人生初ソログラビア 杉山勝彦、レインボーらも登場
31日発売の『BUBKA』5月号では、「それぞれの日向坂46」と題し、日向坂46を34ページ徹底特集。関係者インタビューを軸に、グループの現在地を多角的に掘り下げる。
【写真】メガネで雰囲気一変！寝転びアンニュイな表情の大野愛実
本特集では、日向坂46最新シングル「クリフハンガー」の作編曲を手がけた杉山勝彦氏、MVディレクターの松岡芳佳氏、CDジャケットのアートディレクションおよび撮影を担当した高木公美子氏と中村理生氏、カップリング楽曲「好きになるクレッシェンド」「君と生きる」振付のCRE8BOYらが登場。それぞれの立場から、楽曲や表現に込めた意図、制作の裏側を語る。さらに、ファンを代表してなだぎ武、レインボーも参加し、さまざまな視点から日向坂46の魅力に迫る内容となっている。
また、日向坂46・五期生の片山紗希が人生初ソログラビアに登場。最新シングルのカップリング曲「好きになるクレッシェンド」でセンターを務め、圧倒的なビジュアルで注目を集める片山が、ピンクのニットやショートパンツ、レース衣装などで“かわいい”を体現した撮り下ろしを披露する。
インタビューでは、高校時代のチア部での経験や、加入後の一年間の活動を振り返り、ひなた坂46ライブを通して見つけた自分らしさ、そして自身が考える“かわいい”について語っている。
今年4月には横浜スタジアムで開催される『7回目のひな誕祭』を控え、さらなる飛躍が期待される日向坂46。その現在地を多角的に捉えた本特集は、その魅力と可能性に迫るファン必見の内容となっている。
同号では、SKE48の最新シングル「サンダルだぜ」の発売を記念した特集も掲載。井上瑠夏の水着グラビアやカップリング楽曲の制作に密着したレポートが収録される。そのほか誌面では、AKB48・向井地美音と私立恵比寿中学・安本彩花の対談、#Mooove!の姫野ひなの、シャルロットの日比谷萌甘の水着グラビアなどが掲載される。
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本特集では、日向坂46最新シングル「クリフハンガー」の作編曲を手がけた杉山勝彦氏、MVディレクターの松岡芳佳氏、CDジャケットのアートディレクションおよび撮影を担当した高木公美子氏と中村理生氏、カップリング楽曲「好きになるクレッシェンド」「君と生きる」振付のCRE8BOYらが登場。それぞれの立場から、楽曲や表現に込めた意図、制作の裏側を語る。さらに、ファンを代表してなだぎ武、レインボーも参加し、さまざまな視点から日向坂46の魅力に迫る内容となっている。
インタビューでは、高校時代のチア部での経験や、加入後の一年間の活動を振り返り、ひなた坂46ライブを通して見つけた自分らしさ、そして自身が考える“かわいい”について語っている。
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