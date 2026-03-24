3月22日、鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）の第9話が放送された。物語はクライマックスを迎え、盛り上がりを見せるが、SNSでは戸田恵梨香と鈴木の“身長差”が思わぬ反響を呼んでいる。

同作は、妻を殺した疑いをかけられたパティシエの主人公・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事に顔を変えて真犯人を見つけ出す物語。鈴木はパティシエと刑事を一人二役で演じ、戸田は主人公をサポートする幸後一香役で出演している。第9話は、大きな展開があった。

「これまで早瀬に協力していた一香は、死亡したと思われていた早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）が顔を変えてリブートしていたことが判明しました。顔を変えた夫婦が“再会”を果たす形になり、これまで2人を振り回してきた合六（北村有起哉）の組織を潰すことを宣言し、立ち向かっていく様子が描かれました。戸田さんは一香と顔を変えた夏海の二役を演じており、細かい表情の使い分けがSNSでも好評です」（スポーツ紙記者）

鈴木と戸田が夫婦として協力し合う展開に心を打たれる視聴者も多かったことだろう。一方で、放送後のXでは

《夕日に映える鈴木亮平と戸田恵梨香の身長差体格差パーフェクトすぎて涙涙》

《鈴木亮平×戸田恵梨香の身長差たまらんな》

《身長差にサイズ感にメロが止まらない日曜劇場です》

など、2人の身長差に注目する声が聞かれていた。

「鈴木さんは186cm、戸田さんは164cmで、22cmの差があります。第9話では、夕日の水辺をバックに2人が並び、抱き合うシーンがあったのですが、その際の身長差を微笑ましく見る人も多かったようです。

これまでも、2人が行動をともにするシーンはありましたが、今回はお互いに夫婦であることを理解した上でのやりとりだったため、これまでと違った見方をされたのかもしれません」（芸能記者）

戸田は2020年に松坂桃李と結婚し、2022年に第一子を出産している。今作で、リアルでの夫との“バランス”が想起されたようだ。

「松坂さんは183センチと高身長で知られており、鈴木さんと身長も近いです。結婚後、戸田さんが公の場で松坂さんと並ぶ機会はほとんどありませんが、『リブート』の鈴木さん同様、絶妙な身長差なのかもしれませんね」（同前）

結婚から6年、戸田のリアルでの“夫婦共演”が待たれるところだ。