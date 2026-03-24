冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」を使った蒸しパンが、SNS上で話題になっています。それを受けて、「アイラップ」の公式「X」アカウントが、電子レンジで加熱時、避けるべき食材について投稿しています。

【画像】わぁ…めっちゃおいしそう＆簡単！ コチラがアイラップ公式の「蒸しパン」レシピです！

やりがちかも…電子レンジNGの食材

「アイラップ蒸しパン」は、ホットケーキミックス、卵、牛乳を「アイラップ」に入れてもんで混ぜ合わせ、袋のまま電子レンジで加熱するだけで完成するという手軽さで話題になりました。公式アカウントによるレシピの投稿は321万回以上表示され、2万7000件の「いいね」が寄せられる、大反響となっています。

公式アカウントは、Xユーザーが投稿した、トッピングにレーズンやチョコチップを入れ、湯せんで作る「アイラップ蒸しパン」の作り方も紹介。その上で、「チョコチップ入りなので、湯せんで加熱なのがポイント。チョコは油脂の塊なので、電子レンジ加熱で袋に穴が開きます。ソーセージなど肉類を入れる場合も、電子レンジ加熱は避けましょう」とコメントしています。

公式アカウントは他にも、「アイラップ」を使って電子レンジでのジャム作りをすることについて「糖分濃度が高いものを電子レンジ加熱すると、アイラップの耐熱温度を超える高温に達する可能性が高いため推奨しません」と注意を促す投稿をしています。

この投稿に対し、X上では「こんな情報知らないから、やらかしてしまうかもしれない」「糖分高いのを、軽くレンチンしようかなと考えてた」という声が上がっています。