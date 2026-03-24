朝ドラ「ばけばけ」ヘブン（トミー・バストウ）の最期に悲しみの声 2つの異例演出にも「感動が残る」「余韻がすごい」と反響【ネタバレあり】

朝ドラ「ばけばけ」ヘブン（トミー・バストウ）の最期に悲しみの声 2つの異例演出にも「感動が残る」「余韻がすごい」と反響【ネタバレあり】