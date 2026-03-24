不二家、人気ケーキ2品が半額に 各税込“667円→333円”【3日間限定キャンペーン】
不二家洋菓子店が、人気商品「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」を対象にした半額キャンペーンを、4月1日から3日までの3日間限定で実施する。新生活シーズンにあわせ、定番ケーキをお得に楽しめる企画となる。
【写真】『不二家洋菓子店』お得セール情報
対象となる2商品は、通常価格667円のところ、期間中は333円で販売される。毎年春に実施され好評を集めてきた「プレミアムショートケーキ」の半額企画に加え、今年は「プレミアムチョコ生ケーキ」も対象に加わり、より充実した内容となった。
キャンペーンは全国の不二家洋菓子店で実施され、期間は4月1日から3日までの3日間限定。対象商品は「プレミアムショートケーキ」と「プレミアムチョコ生ケーキ」の2品で、いずれも1会計につき各4個まで購入可能となる。数量限定のため、各日ともなくなり次第終了となり、事前予約は受け付けていない。
「プレミアムショートケーキ」は、口どけの良いシャンテリークリームと苺を2段にサンドした定番商品で、不動の人気を誇る。一方、「プレミアムチョコ生ケーキ」はココアスポンジにチョコクリームと濃厚なチョコガナッシュを重ね、キャンディングアーモンドがアクセントとなった、チョコレートの味わいを存分に楽しめる一品だ。
また同店では、物価上昇が続く中でも気軽にスイーツを楽しめるよう、手頃な価格帯の商品を展開する“応援価格”の取り組みも実施。新生活を迎える季節に向け、幅広い層に向けた提案を強化している。
【写真】『不二家洋菓子店』お得セール情報
対象となる2商品は、通常価格667円のところ、期間中は333円で販売される。毎年春に実施され好評を集めてきた「プレミアムショートケーキ」の半額企画に加え、今年は「プレミアムチョコ生ケーキ」も対象に加わり、より充実した内容となった。
「プレミアムショートケーキ」は、口どけの良いシャンテリークリームと苺を2段にサンドした定番商品で、不動の人気を誇る。一方、「プレミアムチョコ生ケーキ」はココアスポンジにチョコクリームと濃厚なチョコガナッシュを重ね、キャンディングアーモンドがアクセントとなった、チョコレートの味わいを存分に楽しめる一品だ。
また同店では、物価上昇が続く中でも気軽にスイーツを楽しめるよう、手頃な価格帯の商品を展開する“応援価格”の取り組みも実施。新生活を迎える季節に向け、幅広い層に向けた提案を強化している。