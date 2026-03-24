通常のスタジアム開催のレギュラーシーズン試合では過去最高額

ドジャースの本拠地開幕戦のチケット価格が記録的な高騰を見せている。米紙の記者が、平均チケット価格が現在392ドル（約6万2000円）に達していることを伝えた。MLBのスタジアムで開催されるレギュラーシーズンの試合としては史上最高額となり、大きな注目を集めている。

米紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者が、チケット販売サイト「TickPick（チックピック）」の価格を報じた。2年連続でワールドシリーズを制覇したドジャースは、26日（同27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎える。

同記者によると、通常のMLBのスタジアムで開催されるレギュラーシーズンの試合としては、記録に残っている中で史上最高額となるという。2022年に収容人数8000人限定で開催された「フィールド・オブ・ドリームス・ゲーム」ではこれ以上の価格がついたケースがあったが、通常のスタジアム開催としては「記録に残っている中で史上最高額だ」という。

大谷翔平らの活躍などにより、ワールドシリーズ3連覇への期待が高まるドジャース。開幕戦では世界一を祝福する「ゴールドコレクション」の特別ユニホームが着用されることも決まっており、ファンにとって見逃せない一戦となる。大事な一戦で先発マウンドを託されるのは、山本由伸投手が予定されている。（Full-Count編集部）