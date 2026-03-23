『モーニングショー』松岡アナ、休暇中のオフショット公開 羽鳥アナが先週「欠席」を報告
テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）でアシスタントを務める松岡朱里アナウンサー（24）が23日、自身のインスタグラムを更新。休暇の過ごし方を紹介し、オフショットも公開した。
【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット
投稿で「先週はお休みをいただき人生初の沖縄本島・石垣・宮古に行ってきました」と報告。「気温もごはんも人もあたたかく、景色も美しかった…」と振り返り。美しい景色やおいしそうな料理などの写真を添えた。
続けて「今週から、また羽鳥慎一モーニングショー宜しくお願いします」と呼びかけた。
16日の放送の冒頭、同番組キャスターでフリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）が松岡アナの欠席を伝えていた。
【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット
投稿で「先週はお休みをいただき人生初の沖縄本島・石垣・宮古に行ってきました」と報告。「気温もごはんも人もあたたかく、景色も美しかった…」と振り返り。美しい景色やおいしそうな料理などの写真を添えた。
続けて「今週から、また羽鳥慎一モーニングショー宜しくお願いします」と呼びかけた。
16日の放送の冒頭、同番組キャスターでフリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）が松岡アナの欠席を伝えていた。