東京ディズニーランド、“歌とダンス”の新ショー「The D-Groovationz4 Live」9月30日開幕
【モデルプレス＝2026/03/23】東京ディズニーランドでは、トゥモローランドにある「ショーベース」にて、新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」を2026年9月30日（水）よりスタートすることを発表した。
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同プログラムは、スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスを楽しめるステージショー。音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員がひとつになるために、「The D-Groovationz4」がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを繰り広げるという内容だ。
このライブショーでは、「The D-Groovationz4」とディズニーの仲間たちが斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングを披露し、魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げる。ショーの途中で『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界がステージ上に現れ、ヴァネロペとベイマックスがパフォーマンスに加わる。東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのはこれが初めてとなる。
これに伴い、かねてよりゲストに親しまれてきた「クラブマウスビート」は、3月31日（火）をもって公演を終了する。（modelpress編集部）
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◆「The D-Groovationz4 Live」とは
同プログラムは、スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスを楽しめるステージショー。音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員がひとつになるために、「The D-Groovationz4」がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを繰り広げるという内容だ。
◆ヴァネロペとベイマックスが初降臨
このライブショーでは、「The D-Groovationz4」とディズニーの仲間たちが斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングを披露し、魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げる。ショーの途中で『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界がステージ上に現れ、ヴァネロペとベイマックスがパフォーマンスに加わる。東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのはこれが初めてとなる。
◆「クラブマウスビート」は3月末でフィナーレへ
これに伴い、かねてよりゲストに親しまれてきた「クラブマウスビート」は、3月31日（火）をもって公演を終了する。（modelpress編集部）
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