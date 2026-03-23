The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour（C）Disney

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モデルプレス＝2026/03/23】東京ディズニーランドでは、トゥモローランドにある「ショーベース」にて、新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」を2026年9月30日（水）よりスタートすることを発表した。

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◆「The D-Groovationz4 Live」とは


同プログラムは、スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスを楽しめるステージショー。音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員がひとつになるために、「The D-Groovationz4」がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを繰り広げるという内容だ。

◆ヴァネロペとベイマックスが初降臨


このライブショーでは、「The D-Groovationz4」とディズニーの仲間たちが斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングを披露し、魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げる。ショーの途中で『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界がステージ上に現れ、ヴァネロペとベイマックスがパフォーマンスに加わる。東京ディズニーリゾートのステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのはこれが初めてとなる。

◆「クラブマウスビート」は3月末でフィナーレへ


これに伴い、かねてよりゲストに親しまれてきた「クラブマウスビート」は、3月31日（火）をもって公演を終了する。（modelpress編集部）

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