レギュラーコーヒーやドリップコーヒーを入れるときに最適なお湯の温度について、「ブレンディ」や「ちょっと贅沢（ぜいたく）な珈琲店」などのブランドを展開する、味の素AGFの公式Xアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが「レギュラーコーヒー」が一番おいしくなる“お湯の温度”です！

公式アカウントは「レギュラーコーヒーやドリップコーヒーを入れるとき、実はおすすめの温度があります！ さて、いったい何度でしょう？」と投稿し、「（1）86〜88℃、（2）90〜92℃、（3）94〜96℃」の3つの選択肢を提示。

正解について、「レギュラーコーヒーやドリップコーヒーを入れるときの最適温度は…（2）90〜92℃ でした！」と明かしています。これよりも湯温が高くなると、苦みが強くなり、逆に温度が下がると酸味が強くなる場合があるといいます。

この投稿に対し、SNS上では「知らなかった」「余り熱すぎるとよくないと聞いたことがあります」「熱いと苦めになるし、ちょっとぬるいと穏やかめになるはずなので、好みかも」などの声が上がっています。

ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。