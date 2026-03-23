【PS4/PS5セール】PS Storeにてスプリングセールの早期アクセスが開始！ PS Plus加入者限定でタイトル割引きHD-2D版「ドラクエIII」が40%オフ
【Early Spring Sale】 セール期間：3月24日まで
セール期間：3月24日まで
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「Early Spring Sale」を開催している。期間は3月24日まで。
本セールはサブスクリプションサービス「PlayStation Plus（PS Plus）」の加入者を対象に「Early Spring Sale」として春のセールの開催に先駆けて、各種タイトルを特別価格で購入できる。
ラインナップとしてはHD-2D版のRPG「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が40%オフの4,606円になるほか、アクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」は25%オフ、同じくアクション「CODE VEIN II」も25%オフでセールになる。開催期間がやや短めに設定されたセールとなっている。
セール対象タイトル（一部）
セール期間：3月24日まで
ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
価格：7,678円→4,606円（40%オフ）
・ストアページ
ELDEN RING NIGHTREIGN PS4 & PS5
価格：5,720円→4,290円（25%オフ）
・ストアページ
CODE VEIN II
価格：8,910円→6,682円（25%オフ）
・ストアページ
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