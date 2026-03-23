【Early Spring Sale】 セール期間：3月24日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「Early Spring Sale」を開催している。期間は3月24日まで。

本セールはサブスクリプションサービス「PlayStation Plus（PS Plus）」の加入者を対象に「Early Spring Sale」として春のセールの開催に先駆けて、各種タイトルを特別価格で購入できる。

ラインナップとしてはHD-2D版のRPG「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が40%オフの4,606円になるほか、アクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」は25%オフ、同じくアクション「CODE VEIN II」も25%オフでセールになる。開催期間がやや短めに設定されたセールとなっている。

セール対象タイトル（一部）

セール期間：3月24日まで



ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

価格：7,678円→4,606円（40%オフ）

・ストアページ

ELDEN RING NIGHTREIGN PS4 & PS5

価格：5,720円→4,290円（25%オフ）

・ストアページ

CODE VEIN II

価格：8,910円→6,682円（25%オフ）

・ストアページ

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