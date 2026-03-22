榮太樓總本鋪の和菓子♡恐竜モチーフ「あめのザウルス」が登場

日本橋三越本店で開催される「第80回全国銘菓展」に、榮太樓總本鋪の遊び心あふれる和菓子が登場♡今年のテーマ「お菓子の恐竜展」に合わせて誕生したのは、見た目も味わいも楽しい“あめのザウルス”。伝統技術とユニークな発想が融合した一品は、思わず手に取りたくなる可愛さです。春のおでかけと一緒に、特別な和菓子体験を楽しんでみませんか？

恐竜が主役の和菓子展

第80回全国銘菓展は「お菓子の恐竜展」をテーマに、全国の銘店がユニークな恐竜モチーフの和洋菓子を展開。

伝統的な技術を活かしながらも、思わず笑顔になるような遊び心あるデザインが魅力です。

榮太樓總本鋪もこのテーマに合わせ、可愛らしい恐竜をモチーフにした和菓子を制作。

会場は日本橋三越本店本館7階催物会場で、2026年3月18日(水)～3月23日(月)まで開催され、最終日は午後6時終了となります。

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あめのザウルスの魅力

「あめのザウルス」は、煉切餡で仕立てた恐竜のフォルムが愛らしい和菓子。中には餡が包まれ、外見だけでなく味わいにもこだわりが詰まっています。

ラインナップは2種類で、「あめのザウルス 紅」は果汁飴のあまおう味をイメージし、「あめのザウルス 黄」は大長れもん味を再現。

それぞれ価格は1000円（税別）です。恐竜が抱えている錦玉は三角の『榮太樓飴』をモチーフにしており、細部までストーリー性を感じられる仕上がり。

ひとつひとつ表情が異なるので、お気に入りを選ぶ楽しさも魅力です。

見て楽しい、食べておいしい

見た目の可愛さだけでなく、味わいも本格的なのが榮太樓總本鋪ならでは。恐竜の胴体から中の餡、さらに錦玉まで統一されたフレーバー設計で、“食べる楽しさ”をしっかり感じられます。

また、「あめのザウルス」は飴が主食というユニークな設定もポイント。お腹の中まで同じ味わいに仕上げることで、ストーリーと味覚がリンクする新しい和菓子体験を楽しめます。

心ときめく和菓子時間♡

可愛らしい見た目とこだわりの味わいを兼ね備えた「あめのザウルス」は、自分へのご褒美にも手土産にもぴったり♡恐竜という遊び心あるテーマに、和菓子の繊細な技術が重なった特別な一品です。

春のおでかけに、日本橋でちょっとユニークな和菓子体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪