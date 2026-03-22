[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](みらスタ)

※14:00開始

主審:本多文哉

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

DF 6 輪笠祐士

MF 7 三沢直人

MF 17 田邉光平

MF 19 山本駿亮

MF 20 末永透瑛

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 34 古川大悟

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 49 峰田祐哉

MF 4 中島賢星

MF 25 藤森颯太

MF 28 小林成豪

FW 11 藤岡浩介

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 2 奈良坂巧

DF 4 長谷川光基

DF 22 生駒仁

DF 40 官澤琉汰

MF 7 平原隆暉

MF 13 熊澤和希

MF 17 岡野凜平

MF 19 吉原楓人

MF 28 木實快斗

FW 10 永井龍

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 30 福森健太

MF 6 星広太

MF 8 吉長真優

MF 14 井澤春輝

MF 66 高橋大悟

FW 9 河辺駿太郎

FW 18 渡邉颯太

FW 25 坪郷来紀

監督

増本浩平