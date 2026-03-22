山口vs北九州 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](みらスタ)
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 20 末永透瑛
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 49 峰田祐哉
MF 4 中島賢星
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
FW 11 藤岡浩介
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
DF 40 官澤琉汰
MF 7 平原隆暉
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 28 木實快斗
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 30 福森健太
MF 6 星広太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 66 高橋大悟
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:本多文哉
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 20 末永透瑛
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 49 峰田祐哉
MF 4 中島賢星
MF 28 小林成豪
FW 11 藤岡浩介
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
DF 40 官澤琉汰
MF 7 平原隆暉
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 28 木實快斗
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 30 福森健太
MF 6 星広太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 66 高橋大悟
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平