2024年7月、新宿区内の駐車場に停車していたロケバス車内で被害者女性・Aさん（20代）に性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。その裁判員裁判が3月13日から東京地裁にて開かれている。

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3月17日までに2度の公判を終えたが、被害女性のAさんと斉藤被告側双方の主張は食い違っている。番組撮影の最中だったロケバス車内で、何が起こっていたのだろうか--。【全3回の第1回】

撮影の合間に3度の犯行

妻子を持つ斉藤被告だが、2024年7月に事件が起きると、同年10月に書類送検され、所属事務所との契約も解除された。2025年3月に在宅起訴されており、今回の公判につながっている。

3月13日、初公判で検察側が読み上げた起訴内容によると、斉藤被告は以下の3件の犯行に及んだとされる。

2024年7月30日午前9時22分〜41分までの間、東京都新宿区内の路上に停車中のロケバス車内で、初対面のAさんのほほを掴み、キスをし、左手で右胸を揉むなどした。

同日10時25分頃〜40分頃までの間、同区内に停車中のロケバス車内で、Aさんの両肩を掴んでキスをした。

同日12時1分頃〜9分頃までの間、同区内に停車中のロケバス車内で、Aさんの左手を掴み、自身の陰茎に押し付けた。その後、Aさんの口元にも陰茎を押し付け、Aさんの頭部を掴み、口内に陰茎を挿入し、口腔性交をした。 裁判を傍聴したライターが語る。

「2人が乗車し出入りしていたロケバスには、出役の2人や番組スタッフが乗っていたということですが、3件の犯行はいずれも撮影の合間に2人きりの状況で起こったとのことです。

Aさんは当時、会社員をしながらSNSでの情報発信を行い、テレビ出演歴もあった。斉藤被告とは事件があった日が初対面でした。

検察側の主張によると、斉藤被告は1件目の犯行時、Aさんに『ほんとかわいいね』『肌きれいだね』などと話しかけてからキスをしたり、服の上から胸を揉んだ後、服の中に手を入れて直接胸を触ったりしたといいます」

検察側の冒頭陳述によると、1件目と2件目の犯行の間に、Aさんは知人に"斉藤被告からの被害"についてメッセージを送っていたという。さらに2件目の犯行が行われた際には「やめてください」と両手で被告を押し返したと主張した。

それでも斉藤被告は「ごめんね、ついかわいくてさ」「今日は会えて嬉しかった。なんか勃起してきちゃった」などと言って、ロケバス内で2人きりになった状況で3件目の犯行、つまり口腔性交を行なったのだという。

弁護側が主張したAさんの「感謝と好意の言葉」

一方、法廷で起訴内容を読み上げられた斉藤被告は、裁判官に認否を問われ、次のように答えた。

「Aさんは私の行為に同意してくれていると思っていました」

斉藤被告の弁護人は冒頭陳述で次のように語り、検察側の主張を否定している。前出の裁判を傍聴したライターが解説する。

「弁護側によれば、当時斉藤被告はAさんが同意していないとは思わなかったと言います。

斉藤被告が『親しい関係になった』と感じて最初にキスをしたところ、Aさんは『嬉しいです。今日1日頑張れます。幸せです』と言ったと主張。さらにその後、胸を触ってもう一度キスをしても『Aさんは受け入れてくれている様子だった』と主張しました。

さらに2件目の犯行については、当該の時間帯に斉藤被告からAさんの肩を掴んだり、キスをしたりしていないと行為そのものを否定しました」

「口元に押しつけてはいない」

"不同意性交"にあたる内容を含む3件目の犯行についても、弁護側は「斉藤被告は同意してくれていると思っていた」と主張する。

「3件目はロケ終了後、バス内で着替えていた斉藤被告のもとにAさんがやってきて起こったといいます。斉藤被告は『用はないはずなのに、Aさんは自分に好意を持って会いにきてくれた』と感じたそうで、親しい会話を交わし、下着を脱いだ。

すると、『 （Aさんは）「え？」と驚いたような、笑うような仕草を見せた』と主張。そのまま10秒ほど口腔性交をしたことは認めましたが、斉藤被告が陰茎を口元に押し付けたり、Aさんの頭を押さえつけたりはしていないとし、検察側とは異なる主張をしていました」

開廷前には公判前整理手続きが行なわれており、そこではこの裁判での2つの争点が示されていた。

1.斉藤被告はAさんが同意していないことを認識しながら行為を行ったのかどうか。

2.起訴内容の行為が実際に行われたのかどうか。

いずれについても、Aさんと斉藤被告の主張は双方食い違っている。3月17日の第2回公判では、Aさんの母親が出廷。事件があった当日、Aさんから涙ながらに報告を受けたことを証言したのだった--。

（第2回につづく）