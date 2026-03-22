普段何気なく見聞きしている、印象的で響きの良い芸能人の名前。しかし実際には、芸名のように見えて本名で活動しているケースもあり、その意外性に驚きの声が上がることもある。

たとえば新垣結衣（37）、今田美桜（29）、小芝風花（28）などは本名で活動している芸能人だ。名前の印象と本人のイメージが重なるほど、「本名だった」と知ったときのギャップは大きいだろう。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「実は芸名が本名と知って驚いた女性芸能人」についてアンケート調査を実施した。

第3位には、女優・土屋太鳳（31）がランクイン。

映画やドラマ、CMなどで幅広く活躍する土屋。2015年前期のNHK連続テレビ小説『まれ』でヒロインを務め、一躍全国的な知名度を高めた。私生活では2023年にGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太（31）と結婚。同年8月には第1子の誕生を公表している。

土屋の「太鳳」という名前の由来は、母親が妊娠中に見た予知夢がきっかけ。夢の中で赤ん坊が“太凰”と書いていたことから名付けられたとされ、本来は“凰”の字を使う予定だったものの、当時は人名用漢字として認められていなかったため“鳳”が選ばれたという。こうした特別な由来や響きの珍しさもあり、《芸名だと思っていた》という声が多く上がった。

《どう見ても芸名っぽかった》

《個性的な名前だと思ったから》

《読み方が珍しい》

《女性の名前としてはあまり聞いたことがないから》

第2位は、女優の本仮屋ユイカ（38）だ。

10歳で子役デビューし、『3年B組金八先生』（TBS系）やNHK連続テレビ小説『ファイト』など数々の作品に出演してきた本仮屋。苗字に対して片仮名の名前という組み合わせが、どこか芸名のような印象を与えているようだ。なお、妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）も本名で活動しており、姉妹そろって名前のインパクトは強い。

本仮屋は2025年に出演した『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、自身の名前について「名前だけでひと盛り上がりしてくれる」と語り、「名前だけですごい下駄を履かせてもらって」と明かしている。芸能界でも、その印象的な名前がプラスに働いているようだ。

《珍しい苗字だから》

《芸名っぽい苗字で名前がカタカナだから尚更芸名だと思っていた》

《いかにも芸名というような名前だから》

《カタカナでユイカは珍しい》

第1位は、独特の歌声で人気を集める歌手の一青窈（49）。

2002年に『もらい泣き』でデビューし、その透明感のある歌声と情緒的な歌詞で一躍注目を集めた。2004年には『ハナミズキ』が大ヒットを記録し、国内外のアーティストにもカバーされるなど、現在も愛され続ける名曲となっている。

台湾人の父と日本人の母を持ち、幼少期を台湾で過ごした一青。そのルーツを感じさせる名前から、今回のアンケートでも《見たことない名前》という声が多く寄せられた。一青自身もInstagramで“窈”の字がたびたび間違われると明かしており、その印象的な名前が強く記憶に残っている人も多いようだ。

《とても珍しい》

《苗字も名も初めて聞いた名前だから》

《響きが美しく、歌手にぴったりの名前なので芸名だと思っていた》

《きれいな名前だと思っていたけど本名とは驚いた》