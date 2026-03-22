「ヒットを生み出す仕事術」を徹底解剖！『EIGHT-JAM』にヒットメーカー3組が登場

3月22日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、ヒットを生み出す音楽プロデューサーたちの仕事術を徹底解剖。

Jazzin’ park、 ALYSA、Ryosuke “Dr.R” Sakai――数々の音楽トレンドを生み出すヒットメーカー3組が登場し、なにわ男子の『初心LOVE（うぶらぶ）』や、ちゃんみなとの楽曲制作の手法も実演付きで解説。海外の楽曲制作法など、創作の裏側も次々と明らかに。

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大倉忠義がプロデュースする「なにわ男子」のデビュー曲『初心LOVE（うぶらぶ）』や、SUPER EIGHTの『喝采』などを手がけ、総売上枚数3000万枚以上を誇る売れっ子の2人組ユニット「Jazzin’ park」（栗原暁、久保田真悟）。

NiziU、LE SSERAFIM、＆TEAMなど数々のK-POPアーティストの楽曲を手がけ、日本のみならず韓国でも活躍する音楽プロデューサー・ALYSA。

手がけた楽曲の総再生数は13億回以上――ちゃんみな、milet、BE:FIRST、HANAなどの楽曲を手がける一方、アジア人として初めてアメリカの名門レーベルと契約した音楽プロデューサー・Ryosuke “Dr.R” Sakai。

今回は“数々の音楽トレンドを生み出すヒットメーカー3組”を迎え、それぞれが手がける作品の裏側や、ヒットを生み出す仕事術を徹底解剖する。

『初心LOVE（うぶらぶ）』や、ちゃんみなとの楽曲制作の手法を、スタジオで実演しながら解説。さらに、海外の楽曲制作法や、日本との違いなど、知られざる創作の裏側も次々と明らかになる。