ブンデスリーガ 25/26の第27節 バイエルン・ミュンヘンとウニオン・ベルリンの試合が、3月21日23:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）、レナート・カール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはリバン・ブルク（MF）、ティム・スカルケ（MF）、ラニ・ケディラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカ（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに45+1分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからセルジュ・ニャブリ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウニオン・ベルリンは後半の頭から2人が交代。スタンリー・ヌソキ（DF）、ティム・スカルケ（MF）に代わりトム・ローテ（DF）、アンドレイ・イリッチ（FW）がピッチに入る。

49分バイエルン・ミュンヘンが追加点。コンラート・ライマー（MF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

61分、バイエルン・ミュンヘンは同時に2人を交代。レナート・カール（MF）、ダヨ・ウパメカノ（DF）に代わりラファエル・ゲレイロ（DF）、トム・ビショフ（MF）がピッチに入る。

61分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）、リバン・ブルク（MF）に代わりアレックス・クラル（MF）、鄭 優営（MF）がピッチに入る。

67分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ミカエル・オリズ（FW）のアシストからセルジュ・ニャブリ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが4-0で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は71分から交代で出場した。

2026-03-22 01:30:19 更新