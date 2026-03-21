7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』が、リリース後わずか10分でミリオンセラーを達成し、発売初日で売り上げ400万枚に迫りました。

21日の韓国・HANTEOチャートによると、BTSのThe 5th Album 『ARIRANG』は、発売初日に398万枚を売り上げ、デイリーチャート1位を記録。20日午後1時のリリース後、わずか10分でミリオンセラーを達成しました。

これまでのBTSの歴代最高初動売り上げ（発売1週間の売り上げ）は、2020年2月にリリースされた4th Album 『MAP OF THE SOUL : 7』の337万枚でしたが、『ARIRANG』は発売初日だけでこの記録を上回る勢いを見せており、今後どのような記録を打ち立てるのかに大きな関心が集まっています。

最新アルバム『ARIRANG』は、BTSのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情を込めた作品。タイトル曲『SWIM』は、人生の荒波の中でも立ち止まらずに泳ぎ進み続ける姿勢を歌っており、それぞれの場所で最善を尽くし生きている人々の心に、深い共感のメッセージを届ける楽曲です。

BTSは21日午後8時、ソウル・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催し、タイトル曲を含む新曲を世界初披露する予定です。