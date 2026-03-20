工場勤務の朝は「うどん＆ハンバーガー」で始まる！「足りなかったのでこれも食べます」パワフルな食事内容を公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が「【工場勤務】トヨタ車体｜2交代・朝勤務のリアルな1日ルーティン」と題した動画を公開しました。実際に工場で働く男性の、起床から就寝までリアルな1日に密着しています。
動画は、朝4時の起床シーンから始まります。男性は手際よく布団をたたみ、洗面を済ませると、朝食の準備に取り掛かります。朝食のメニューはうどん。薬味のネギとわさびを添えてシンプルに食べ進めます。
うどんを食べ終えると、「足りなかったのでこれも食べます」と言い、次にてりやきハンバーガーを取り出しました。朝から炭水化物を中心としたパワフルな食事で1日のエネルギーをチャージしているようです。
5時25分、まだ外が真っ暗な中、自転車で出勤。日中の仕事風景を挟み、退勤は17時50分。帰り道もすっかり暗くなっています。18時12分に帰宅すると、スーパーで購入したという買い物袋の中身を紹介。袋の中には、うどん、ハンバーガー、菓子パンなど、やはり炭水化物が多く見られます。
夕食の準備を始めたのは18時20分。驚くことに、夕食も「うどんでパスタにしようと思います」と、うどんをチョイス。茹でたうどんにレトルトのナポリタンソースを絡め、手早く調理。食後にはデザートとしてキャラメルコーンも楽しんでいました。そして、20時にはベッドに入り、早めの就寝となりました。
工場勤務のリアルな生活リズムや食事内容が垣間見えるこの動画は、これから工場での仕事を検討している人にとって、生活をイメージする良い材料になりそうです。
動画は、朝4時の起床シーンから始まります。男性は手際よく布団をたたみ、洗面を済ませると、朝食の準備に取り掛かります。朝食のメニューはうどん。薬味のネギとわさびを添えてシンプルに食べ進めます。
うどんを食べ終えると、「足りなかったのでこれも食べます」と言い、次にてりやきハンバーガーを取り出しました。朝から炭水化物を中心としたパワフルな食事で1日のエネルギーをチャージしているようです。
5時25分、まだ外が真っ暗な中、自転車で出勤。日中の仕事風景を挟み、退勤は17時50分。帰り道もすっかり暗くなっています。18時12分に帰宅すると、スーパーで購入したという買い物袋の中身を紹介。袋の中には、うどん、ハンバーガー、菓子パンなど、やはり炭水化物が多く見られます。
夕食の準備を始めたのは18時20分。驚くことに、夕食も「うどんでパスタにしようと思います」と、うどんをチョイス。茹でたうどんにレトルトのナポリタンソースを絡め、手早く調理。食後にはデザートとしてキャラメルコーンも楽しんでいました。そして、20時にはベッドに入り、早めの就寝となりました。
工場勤務のリアルな生活リズムや食事内容が垣間見えるこの動画は、これから工場での仕事を検討している人にとって、生活をイメージする良い材料になりそうです。
YouTubeの動画内容
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