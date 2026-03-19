「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」BD特装限定版

(C)亀山陽平／タイタン工業

バンダイナムコフィルムワークスは、TVアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のBlu-ray＆DVDを3月25日に発売する。価格はBD特装限定版が9,350円、DVDが2,750円。

本編全12話を1枚に収録。収録時間は54分(本編44分+特典10分)。

DVD

(C)亀山陽平／タイタン工業

Vコンテをコンテ集として再構成した“第1～12話コンテ“(担当:亀山陽平)が付属するほか、映像特典として、挿入歌「ときめき★メテオストライク」PVや、第1話のOPテーマ曲として使用された楽曲「Altair and Vega」のPV、「ミルキー☆ハイウェイ」紹介PV等も収録されている。

また、BDは描き下ろしイラストを使用したレトロ風特製パッケージのスペシャル仕様。

同作は、2022年に当時映像系専門学校生だった亀山陽平が卒業制作としてYouTubeで公開した短編3Dアニメ「ミルキー☆ハイウェイ」の続編として制作されたアニメ。

独特な世界観ながら親しみやすく魅力あふれるキャラクターたちが織り成す、ちょっとシュール、でも何だか賑やかでクセになる展開が多くの視聴者を虜にし、公式YouTubeチャンネルの総再生回数は2.5億回(2026年3月現在)を突破した。

新規シーンを加えた「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」は、2月6日より劇場公開中で、累計動員33万人・興収4.5億円(3月3日現在)を突破している。

あらすじ

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める"ミルキー☆サブウェイ"!車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう!意図なし! 主義なし! 主張なし!ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル!!